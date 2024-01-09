Заявление серьёзное. Маячит заход в Харьковскую, Черниговскую, Сумскую области 2.0 и создание из них «санитарных зон»?

На фоне провалов на линии боевого соприкосновения вооружённые силы Украины, по сложившейся традиции, многократно усилили обстрелы российских приграничных территорий. Достаётся не только новым регионам, но и вполне себе международно признанным территориям России, например, Белгородской области. Постоянно выявлять быстро подъезжающие, разворачивающиеся, отстреливающие боекопмплект РСЗО, после чего быстро пакующие и убегающие в тыловые районы подразделения ВСУ не просто бесперспективно, а в высшей степени наивно — так это не работает — поэтому ситуация требует более глобального решения.

реклама

И вот, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об обстрелах приграничных территорий России со стороны ВСУ, и когда это прекратится, заявил, что ВС РФ делают «всё», чтобы минимизировать эту опасность, а затем полностью её ликвидировать.

Хотя комментарий Пескова традиционно максимально размытый, единственным действенным методом, который позволит обезопасить приграничные регионы, является отодвигание этой самой границы. Проще говоря, ВС РФ необходимо будет пойти в новое наступление на Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области Украины, после чего создать на них «санитарную зону» без формального присоединения к России (потому что в противном случае отодвигать линию боевого соприкосновения придётся до границы Украины с ЕС, а это процесс слишком долгий и вряд ли реализуемый в нынешних реалиях).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разговоры о том, что на Украине требуется создание «санитарной зоны», идут ещё с лета 2023 года, но пока что никаких подвижек в этом направлении незаметно.