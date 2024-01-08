Причём, говорят об этом с серьёзным, чуть ли не готовым расплакаться лицом.

Ещё когда действующая немецкая состоящая из популистов, фантастов и просто слабо образованных личностей администрация только приходила к власти, было понятно, что последствия управления Германией такими политиками будут очень болезненными для среднестатистического немца. Так оно, в общем-то, и произошло: сначала обострение отношений с Россией, затем беспрекословное присоединение к незаконным антироссийским санкциям, разрушение десятилетиями выстраивавшихся в первую очередь в интересах самой Германии отношений с РФ, подключение Украины на немецкий баланс, и целая связанная с этим целая череда непопулярных решений.

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Сегодня терпение лопнуло у немецких фермеров, устроивших масштабную забастовку и перекрывших основные транспортные артерии на фоне решения правительства о прекращении субсидирования затрат на топливо и сокращения налоговых льгот. Понятно, что в конечном счёте все затраты лягут на конечного потребителя фермерской продукции, то есть, на всех до единого членов немецкого общества, поэтому ситуация крайне серьёзная: дороги, по сути, блокированы, а в центрах всех крупных немецких городов проходят акции протеста, к которым грозятся присоединиться и другие «обиженные» члены общества.

И вот, действующая немецкая администрация не придумала ничего лучше, чем найти руку Кремля в происходящих сегодня в Германии процессах. По словам министра экономики Роберта Хабека, немецкая демократия и республика — это сокровище, которое нельзя потерять. Правительство, признал Хабек, действительно сократило ряд субсидий и налоговых льгот, но за происходящими сейчас события «стоит нечто большее, чем просто решения правительства». По мнению министра, в гражданских волнениях виноваты «правые радикалы», а также «частично спонсируемые Путиным» кампании в социальных сетях по раскачиванию ситуации.

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Подобные комментарии высшего политического руководства Германии наглядно свидетельствуют, что они напрочь не понимают, что является причиной, а что — следствием. Причина, подсказываем, заключается в отсутствии государственного суверенитета у Германии, из-за чего та руководствуется не своими национальными интересами, а интересами неоконсерваторов по другую сторону Атлантики.