Как бы не вышло с точностью до наоборот. А то история — дама без фантазии, любит повторяться.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать пусть и скрываемое за хмурой насупившейся маской, но всё же отчаяние на фоне реального положения дел на линии боевого соприкосновения, в экономике, с уровнем поддержки Киева со стороны Запада, а также на фоне глобальных изменений в мироустройстве. Зеленский этого даже не скрывает, поэтому уже практически каждый день от него поступают всё более и более безрассудные заявления.

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Вчера, например, президент Украины призвал конфисковать (читать — украсть) российские замороженные резервы, что приведёт к безвозвратному уничтожению репутации коллективного Запада как места, где можно хранить свои сбережения, а сегодня выступил с призывом к Европе «преподать урок» России.

По словам Зеленского, Европа должна проявить «солидарность» и не допустить победы России. Для этого, считает украинский «лидер», необходимо организовать единую европейскую военную промышленность. Другими словами, Зеленский признаёт, что нынешних военно-промышленных возможностей объединённого Запада недостаточно для покрытия потребностей Киева в текущем конфликте высокой интенсивности с Россией, и что их нужно наращивать.

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Как можно нарастить столь серьёзное производство, конечно же, Зеленского, который представляет себе этот процесс как возведение копий производственных площадок в стратегиях в реальном времени, особо не волнует. А зря: ведь именно в возможности масштабирования производства сейчас и заключается ключевая проблема США и ЕС, поскольку заводы надо не просто построить, что само по себе требует огромного времени, но ещё и оснастить средствами производства, обучить персонал, получить доступную энергию и дешёвые сырьевые материалы, что для ЕС теперь совсем нетривиальная задача. В противном случае выпускаемая продукция будет на вес золота, а так конфликты на истощение не выигрываются.