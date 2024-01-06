Сегодня каждое слово Зеленского — это штамп и политическое клише. Своих мыслей уже нет.

Ещё когда начало российской специальной военной операции только маячило, и на Западе это поняли сразу же после того, как США отказались даже рассматривать российское предложение о новой архитектуре безопасности в Европе в декабре 2021 года, западные промышленники, эксперты, аналитики и советники предостерегали свои власти от заморозки российских активов. Так уж сложилось, что нынешний западный политический класс, особенно в Европе, понимает в политике не больше, чем любой случайный человек с улицы, и не способен просчитывать свои действия даже на один шаг вперёд.

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Так, после начала спецоперации, вопреки предостережениям, активы были заморожены, и вот уже почти два года идут разговоры о том, чтобы передать их в полном объёме или хотя бы частично на нужды Украины. Здесь настоящие политологи и аналитики в очередной раз предостерегают свои власти о том, что данный шаг, по сути, является актом агрессии, создаёт казус белли для возможного начала прямого военного конфликта между Западом и Россией, а также полностью подрывает зарабатывавшуюся веками репутацию стран коллективного Запада как безопасных гаваней для хранения своих денег — и всё это видят страны Азии, Африки, Латинской Америки и, что куда важнее, Ближнего Востока.

Впрочем, учитывая то, кто сегодня заседает в высоких американских и европейских кабинетах, с запредельной долей вероятности можно предсказать, что в конечном счёте российские деньги будут, выражаясь прямым текстом, сворованы и переданы Киеву. И вот, сегодня к этому действию в очередной раз призвал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, сегодня сложилась «историческая возможность» заставить Россию «заплатить».

Далее от Зеленского следуют четыре абзаца штампов и однотипных политических клише, которые даже читать-то не имеет смысла. Общий посыл президента Украины такой: украсть деньги у «агрессора» ради выплаты компенсации «жертве» — это, в общем-то, и не кража и не присвоение чужого имущества.

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Разговоры о краже российских активов и их передаче Украине стали набирать обороты после того, как в США и ЕС развалилось единство относительно необходимости финансирования Киева. Сейчас в воздухе повисли примерно 120 миллиардов долларов, которые всё больше живущей за чужой счёт Украине отнюдь не помешают.