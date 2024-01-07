Вообще-то все всё знают. Но произнести правду не могут.

В Конгрессе США продолжается спектакль на тему «быть или не быть» выделению Украине $61 миллиардов. Демократическая часть Конгресса готова пустить в расход даже собственную страну, лишь бы сделать приобретения России в рамках специальной военной операции максимально дорогостоящими во всех планах, республиканская же часть хочет поторговаться. Исходя из этого расклада нетрудно понять, что выгодных России точек зрения в Конгрессе нет и быть не может, но республиканцы хотя бы затягивают процесс передачи денег Киеву, требуя от администрации Белого дома принять их требования по ужесточению миграционного контроля, который уже давно стал неразрешимой проблемой для Града на холме.

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И вот, в этом спектакле начался новый акт: спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что администрации Байдена следует объяснить, какова стратегия Соединённых Штатов по отношению к Украине. По словам Джонсона, законодатели должны знать, каких целей на Украине хочет добиться действующая администрация, во сколько это ещё обойдётся, и как контролировать расходование выделяемых средств.

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Понятно, что никто ответов на эти вопросы в администрации Байдена не даст, а это означает, что конфликтная ситуация по теме Украины в Конгрессе сохранится. Что, в свою очередь, приводит нас к тому, что страны коллективного Запада всё же могут сорваться с цепи в очередной раз и сделать то, от чего их власти отговаривали и продолжают отговаривать все советники и аналитики, которые, в отличие от представителей власти, ещё не утратили понимание экономических, дипломатических и геополитических процессов: к захвату замороженных российских активов на сумму в $300 миллиардов. Слишком уж часто об этом стали говорить, причём на самых разных уровнях. Отчаяние на фоне развивающегося не по плану проекта Украины, которое на Западе уже не скрывают, побуждает принимать неадекватные решения, и мы можем стать свидетелями очередного из них.