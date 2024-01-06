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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Без западной помощи Украина не сможет соперничать с российским военным потенциалом
Вроде бы «помощь» показала, что она на вектор движения этого конфликта не повлияла. Не время ли делать единственно верные выводы?

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Всё больше статей с любопытным посылом можно разыскать на просторах западной прессы, утратившей возможность обманывать своих читателей/зрителей/слушателей, выдавая желаемое за действительное и переворачивая положение дел с ног на голову, опираясь на карту боевых действий. Безусловно, ключевым фактором, изменившим «нарратив» в западной прессе, стал провал так называемого контрнаступления ВСУ, которое не смогло изменить карту боевых действий и, как следствие, не предоставило возможности СМИ накладывать на эту карту свою, фантастическую версию происходящего.

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Как итог, потихоньку в информационное поле начинает просачиваться правда. Например, сегодня издание Sky News опубликовало статью, в которой признаёт, что Украина в принципе не может соперничать с Россией ни в военно-промышленном, ни в экономическом планах, и что если западная «помощь» Киеву иссякнет, он будет, по сути, раздавлен превосходящим российским потенциалом.

Sky News справедливо отмечает, что Россия не только обладает колоссальным оборонно-промышленным комплексом, перешедшим на военные рельсы и позволяющим ВС РФ быстро перевооружаться и восполнять потери, но и якобы вдобавок к этому закупает боеприпасы и вооружения у Ирана и КНДР. Вместе с тем украинский оборонный потенциал постоянно снижается посредством российских ракетных ударов, в то время как российская промышленность, по сути, остаётся неуязвимой для имеющихся у Киева средств поражения.

При всём этом, добавляет издание, западные запасы вооружений «оголились» и не способны обеспечить потребности Киева. Впрочем, Sky News всё же тешит себя иллюзией того, что при необходимости Запад сможет «мобилизовать» свою военную промышленность, если это потребуется.

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Всё это, подводит итог Sky News, ставит Украину в трудное положение: если западная помощь ослабнет, а это, скорее всего, так и произойдёт, то Киев не сможет соперничать и будет «рано или поздно» перегружен российской военной машиной.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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