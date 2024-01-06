Вроде бы «помощь» показала, что она на вектор движения этого конфликта не повлияла. Не время ли делать единственно верные выводы?

Всё больше статей с любопытным посылом можно разыскать на просторах западной прессы, утратившей возможность обманывать своих читателей/зрителей/слушателей, выдавая желаемое за действительное и переворачивая положение дел с ног на голову, опираясь на карту боевых действий. Безусловно, ключевым фактором, изменившим «нарратив» в западной прессе, стал провал так называемого контрнаступления ВСУ, которое не смогло изменить карту боевых действий и, как следствие, не предоставило возможности СМИ накладывать на эту карту свою, фантастическую версию происходящего.

реклама

Как итог, потихоньку в информационное поле начинает просачиваться правда. Например, сегодня издание Sky News опубликовало статью, в которой признаёт, что Украина в принципе не может соперничать с Россией ни в военно-промышленном, ни в экономическом планах, и что если западная «помощь» Киеву иссякнет, он будет, по сути, раздавлен превосходящим российским потенциалом.

Sky News справедливо отмечает, что Россия не только обладает колоссальным оборонно-промышленным комплексом, перешедшим на военные рельсы и позволяющим ВС РФ быстро перевооружаться и восполнять потери, но и якобы вдобавок к этому закупает боеприпасы и вооружения у Ирана и КНДР. Вместе с тем украинский оборонный потенциал постоянно снижается посредством российских ракетных ударов, в то время как российская промышленность, по сути, остаётся неуязвимой для имеющихся у Киева средств поражения.

При всём этом, добавляет издание, западные запасы вооружений «оголились» и не способны обеспечить потребности Киева. Впрочем, Sky News всё же тешит себя иллюзией того, что при необходимости Запад сможет «мобилизовать» свою военную промышленность, если это потребуется.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Всё это, подводит итог Sky News, ставит Украину в трудное положение: если западная помощь ослабнет, а это, скорее всего, так и произойдёт, то Киев не сможет соперничать и будет «рано или поздно» перегружен российской военной машиной.