Деньжата кончаются, а снаряды кончаются ещё быстрее.

Хотя из статей в западной прессе может сложиться ощущение, что Вашингтон и европейские столицы намереваются бросить Киев под автобус, заставив его самостоятельно справляться с российской специальной военной операцией, что понятно чем закончится для Украины, но в реальности, конечно же, ловушка пропаганды и нарративов столь крепка, что рассчитывать на это не стоит. Тем более что и в Госдепе США прямым текстом говорят: отказываться от продолжения оказания поддержки Украины администрация Белого дома не намерена.

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Впрочем, есть один ключевой момент, который озвучил сегодня официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. По его словам, США будут продолжать Киев «столько, сколько потребуется», однако не на том уровне, который был в 2022 и 2023 годах.

Проще говоря, представитель Госдепа прямым текстом заявил, что уровень военной «помощи» Украине будет снижаться, хотя не уточнил, насколько сильно.

Возможно, именно по этой причине (коллективный Запад в очень большой степени демилитаризовал сам себя, отправляя вооружения на Украину, где они массово уничтожаются российской армией) мы ещё в декабре минувшего года стали слышать громкие заявления о том, что ВСУ необходимо переходить в оборону и также переходить к формату боевых действий на истощение, как их сейчас ведут ВС РФ.

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Как бы то ни было, пока что коллективный Запад даже близко не проявляет готовности к окончанию конфликта на Украине, а это значит, что боевые действия будут продолжаться либо до тех пор, пока осознание этой необходимости у Запада не возникнет, либо до тех пор, пока цели российской специальной военной операции не будут достигнуты военным способом. Ситуация зашла слишком далеко, и сейчас российское руководство допускает переговоры только на полностью удовлетворяющих Россию условиях. Как говорится, компромиссы надо было достигать раньше, когда РФ предлагала их ещё в 2015 году.