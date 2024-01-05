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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Британии заявил, что Северная Корея «заплатит высокую цену» за поставку вооружений России
Британия не желает заплатить высокую цену за поставку вооружений Украине? А то бытует мнение, что у КНДР армия на пару порядков сильнее британской.

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Представители политического руководства стран Запада всё чаще и более открыто демонстрируют паническое состояние, вызванное постепенным провалом проекта Украины как антироссийского тарана, а также полным провалом всей работавшей в России разведки, собиравшей сведения относительно российских военно-промышленных возможностей. Доходит до того, что на Западе придумывают истории про поставки вооружений в Россию из Северной Кореи и Ирана.

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Никаких доказательств этого сотрудничества у Запада нет, поэтому там, вспоминая былые дни с сотрясанием пробирки в зале Совета Безопасности ООН, предлагают верить им на слово. Вот и сегодня министр обороны Британии Грант Шэппс повторил этот тезис, использовав уже вызывающее исключительно смех и не имеющее ничего общего с действительностью политическое клише: «Мир отвернулся от России, из-за чего Путин был вынужден пойти на унизительное сотрудничество с Северной Кореей».

По словам Шэппса, своими действиями Россия «нарушила множество резолюций Совбеза ООН и поставила под угрозу безопасность ещё одного региона планеты». Происходящее, заявил министр обороны Британии, должно закончиться. И заканчивать это Лондон собрался «с нашими партнёрами», которые удостоверятся в том, что Северная Корея «заплатит высокую цену» за поддержку России.

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Здесь мы как обычно сталкиваемся с политикой двойных стандартов Запада. Британия почему-то считает нормальным оказывать военную «помощь» Украине, из-за которой в стране до сих пор продолжаются боевые действия. При всём этом Лондон осуждает страны, которые якобы оказывают поддержку России. Позволим себе риторический вопрос: Британия не желает заплатить высокую цену за поддержку Украины? Плюс бытует мнение, что позволять себе такие заявления в адрес Северной Кореи Лондону не стоит — не по Сеньке шапка, слишком уж несопоставимы военные возможности современной Британии с некими былыми временами, о которых грезят английские политические деятели. С иллюзией того, что Британия до сих пор является глобальной колониальной сверхдержавой с соответствующими вооружёнными силами, пора завязывать: и чем быстрее это произойдёт, тем лучше для самой Британии.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #великобритания #кндр #британия #северная корея #англия
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