Вопрос «Зачем России чужие баллистические ракеты, когда своих полно?» ручные журналисты, конечно же, не зададут.

Когда коллективный Запад понял, что его «разведывательная» информация касательно военно-промышленных возможностей России, как бы это помягче выразиться, состоит больше из желаемого, чем из действительного, и что ни на мгновение не ослабевающие удары ВС РФ по позициям ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения с вероятностью, близкой к абсолютной, не будут ослабевать и впредь, то возникла идея раскручивать новый пропагандистский нарратив.

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Сначала в инфополе вбрасывались сведения о якобы иранских беспилотниках Shahed-136, факт получения/отправки которых не подтверждали ни Россия, ни Иран, но на основе которых были созданы российские ударные БПЛА «Герань-2». Затем стали публиковаться сведения о том, что Северная Корея якобы предоставляет России артиллерийские снаряды 152-го калибра, полностью совместимые с советскими/российскими артиллерийскими системами. Теперь дошло и до того, что КНДР якобы активно передаёт РФ баллистические ракеты, которые уже применяются в зоне боевых действий.

Так, согласно имеющимся у издания The Washington Post сведениям от пожелавших остаться анонимными источников из американской разведки, Россия применила северокорейские баллистические ракеты при нанесении ударов по Украине.

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По мнению источника из американской разведки, хоть Россия и нарастила производство вооружений, но этого масштаба якобы недостаточно для того, чтобы компенсировать расход боеприпасов, в связи с чем Москва и обратилась к Пхеньяну. Естественно, верить американским анонимным источникам предлагают на слово; впрочем, как и всегда. На самом деле, конечно же, именно баллистические ракеты в рамках специальной военной операции применяются совсем не так часто, как это пытается выдать западная гоняющаяся за сенсациями пресса. По крайней мере, явно не в тех объёмах, которые невозможно было бы самостоятельно восполнить.