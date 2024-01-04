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Когда коллективный Запад понял, что его «разведывательная» информация касательно военно-промышленных возможностей России, как бы это помягче выразиться, состоит больше из желаемого, чем из действительного, и что ни на мгновение не ослабевающие удары ВС РФ по позициям ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения с вероятностью, близкой к абсолютной, не будут ослабевать и впредь, то возникла идея раскручивать новый пропагандистский нарратив.
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Сначала в инфополе вбрасывались сведения о якобы иранских беспилотниках Shahed-136, факт получения/отправки которых не подтверждали ни Россия, ни Иран, но на основе которых были созданы российские ударные БПЛА «Герань-2». Затем стали публиковаться сведения о том, что Северная Корея якобы предоставляет России артиллерийские снаряды 152-го калибра, полностью совместимые с советскими/российскими артиллерийскими системами. Теперь дошло и до того, что КНДР якобы активно передаёт РФ баллистические ракеты, которые уже применяются в зоне боевых действий.
Так, согласно имеющимся у издания The Washington Post сведениям от пожелавших остаться анонимными источников из американской разведки, Россия применила северокорейские баллистические ракеты при нанесении ударов по Украине.
По мнению источника из американской разведки, хоть Россия и нарастила производство вооружений, но этого масштаба якобы недостаточно для того, чтобы компенсировать расход боеприпасов, в связи с чем Москва и обратилась к Пхеньяну. Естественно, верить американским анонимным источникам предлагают на слово; впрочем, как и всегда. На самом деле, конечно же, именно баллистические ракеты в рамках специальной военной операции применяются совсем не так часто, как это пытается выдать западная гоняющаяся за сенсациями пресса. По крайней мере, явно не в тех объёмах, которые невозможно было бы самостоятельно восполнить.