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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве пока не могут подтвердить заявления американской власти о применении ВС РФ баллистических ракет производства КНДР
Надо будет — и не такое «подтвердят». Ведь «подтверждают» же «сбитые» несбиваемые в принципе гиперзвуковые «Кинжалы».

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Вчера вечером американская пресса, а затем и официальные представители администрации Белого дома начали, ссылаясь на развединформацию, заявлять о том, что ВС РФ приступили к применению поставленных Северной Кореей баллистических ракет для нанесения ударов по целям на Украине. Зачем России нужны северокорейские баллистические ракеты, учитывая, что своих полным-полно, особенно на фоне того, что конкретно в рамках данного конфликта «баллистика» принимается сравнительно редко, никто, естественно, у этих официальных лиц из допущенной к задаванию вопросов не поинтересуется, а то ещё ярлык «агента Кремля» повесят.

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К счастью, некоторые остатки достоинства ещё присутствуют в командовании вооружённых сил Украины, поэтому в ходе выступления в одной из передач на украинском телевидении официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на данном этапе Киев не может подтвердить информацию о том, что при ударах по Украине использовались северокорейские баллистические ракеты.

Как справедливо отметил Игнат, при попадании по объекту ракета разрывается на многочисленные мелкие фрагменты, по которым крайне сложно установить не то что страну происхождения боеприпаса, но даже его конкретный тип. Как отметил спикер ВС ВСУ, факты ударов «баллистикой» по Украине неоспоримы, однако что это конкретно за ракеты, сказать сложно.

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Во всей этой истории США, по всей видимости, даже не осознают, что косвенно повышают статус КНДР как промышленной державы. Ведь получается, что государство, представляемое западными СМИ чуть ли не как то, в котором все живут впроголодь, на поверку оказывается способным производить самые современные системы вооружений, причём столь качественные, что даже такая военная сверхдержава, как РФ, якобы не считает зазорным их закупать и применять.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #промышленность #кндр #северная корея
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