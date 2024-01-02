По крайней мере, об этом сообщают украинские источники.

Сегодняшний ракетный удар по военным объектам в Киеве и пригородах был, возможно, самым мощным в отношении конкретно украинской столицы. Об этом свидетельствует и тот факт, что, согласно украинским источникам, в ударе приняли участие 10 гиперзвуковых ракет «Кинжал», что является рекордным количеством не только для Киева, но и в масштабах всей специальной военной операции в целом.

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Логично предположить, что «Кинжалами» уничтожались прикрывающие столицу системы противовоздушной обороны натовского производства, после чего непосредственно по военным объектам, коими, согласно сегодняшнему комментарию Минобороны России, являются предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады вооружений и ремонтные цеха, наносились удары уже стандартными крылатыми ракетами.

Естественно, в Генштабе ВСУ заявляют о том, что все десять «Кинжалов» были сбиты, хотя все примерно осознают, что гиперзвуковое оружие пока что не перехватывается в принципе по причине своей запредельной скорости. По этой причине именно «гиперзвук» и применяется для «выноса» плотной системы противовоздушной обороны.

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На сегодняшний день это второй массированный ракетный удар ВС РФ по Украине за текущую зиму. Будут ли удары продолжаться, и являются ли они частью запланированной кампании по ракетной подготовке перед неким решающим шагом в рамках специальной военной операции, покажет только время.