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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ракетном ударе по Киеву участвовало рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
По крайней мере, об этом сообщают украинские источники.

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Сегодняшний ракетный удар по военным объектам в Киеве и пригородах был, возможно, самым мощным в отношении конкретно украинской столицы. Об этом свидетельствует и тот факт, что, согласно украинским источникам, в ударе приняли участие 10 гиперзвуковых ракет «Кинжал», что является рекордным количеством не только для Киева, но и в масштабах всей специальной военной операции в целом.

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Логично предположить, что «Кинжалами» уничтожались прикрывающие столицу системы противовоздушной обороны натовского производства, после чего непосредственно по военным объектам, коими, согласно сегодняшнему комментарию Минобороны России, являются предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады вооружений и ремонтные цеха, наносились удары уже стандартными крылатыми ракетами.

Естественно, в Генштабе ВСУ заявляют о том, что все десять «Кинжалов» были сбиты, хотя все примерно осознают, что гиперзвуковое оружие пока что не перехватывается в принципе по причине своей запредельной скорости. По этой причине именно «гиперзвук» и применяется для «выноса» плотной системы противовоздушной обороны.

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На сегодняшний день это второй массированный ракетный удар ВС РФ по Украине за текущую зиму. Будут ли удары продолжаться, и являются ли они частью запланированной кампании по ракетной подготовке перед неким решающим шагом в рамках специальной военной операции, покажет только время.

#россия #украина #политика #боевые действия #гиперзвуковое оружие #«кинжал»
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Сейчас обсуждают

Palkovvodec
15:39
Да-да, твои-то "пруфы" с картинками это другое xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:39
Я лишь показал, какие "пруфы" у ватных кремлеботов xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:38
Во-во, так ты все свои скрины и делаешь, молодец, что признался сруссыкер xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:37
Кто бы говорил xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:35
Действительно, где же твои ссылки на комменты? Или у тебя картинки неполживые? xD
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:34
А ссылка на коммент будет? Как говорит Шеша, редактировать код страницы может каждый)
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Palkovvodec
15:32
Лови пруф за щеку, как ты любишь
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Apsheronsky tchai
15:32
Ты, главное, не забывай насасывать перемогу по заветам предков.
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:32
Пьянь, ты похмелилась уже?
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Truth Sееker
15:29
А где это я там, пруфы будут? Сам придумал "злого буратину", сам его разоблачил. Клоунское поведение, в общем.
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
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