Пока что неясно, это «ответка» за Белгород или же заранее спланированный удар. Потому что в первом случае возникают справедливые вопросы.

Ещё ночью, когда большая часть людей с нормально выстроенным суточным режимом спала, мониторинговые ресурсы, которые по многочисленным причинам, включая полностью работающую в интересах Украины натовскую разведку, прекрасно знают, когда и с какой целью с российских аэродромов базирования дальней авиации взлетают «стратеги», сообщали о нахождении в воздухе около шестнадцати Ту-95МС и нескольких Ту-22М3. Было очевидно, что несколькими частями позднее будет осуществлён массированный ракетный удар по целям на Украине, и вот, Минобороны России отчиталось об итогах.

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Согласно официальному комментарию российского оборонного ведомства, целями удара в Киеве и пригородах были объекты военно-промышленного комплекса Украины. Под удар попали предприятия, осуществлявшие производство ракет и БПЛА и проводившие ремонт вооружений и военной техники. Кроме того, удар нанесён по арсеналам и местам хранения боеприпасов, ракет и авиационных средств поражения, привезённых на Украину из стран Запада. МО РФ шаблонно заявило о том, что все назначенные объекты были поражены, тем самым цель массированного удара была достигнута.

А вот с украинской стороны информация куда более полная и интересная. Мы, пожалуй, не будем разбирать публикацию Генштаба ВСУ о большей части сбитых ракет, среди которых и аж 10 гиперзвуковых «Кинжалов», потому что с этими заявлениями ещё давным-давно всё понятно. А вот с мест поступают сообщения об огромном количестве поражённых целей в украинской столице, повреждении линий электропередач, нарушении работы связи. Необходимо отметить, что объекты энергосистемы Украины в рамках утреннего ракетного удара не поражались, так что речь с высокой степенью вероятности идёт о сопутствующем ущербе городской гражданской инфраструктуре.

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Кроме того, из украинских источников следует, что ракетный удар также наносился по Харькову. В сводке МО РФ он отсутствует, но рискнём предположить, что цели удара такие же, как в случае с Киевом.