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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Около тридцати государств изъявили готовность присоединиться к БРИКС
В той или иной степени.

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С сегодняшнего дня БРИКС включает в себя десять государств: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ОАР, Египет, Саудовскую Аравию, Иран и Эфиопию. Экономическое объединение, которое многие эксперты, аналитики и политологи называют двигателем смены миропорядка на многополярный, притягивает к себе всё больше государств глобального Юга. И вот, сегодня, переняв председательство в БРИКС, президент России Владимир Путин заявил о том, что уже около тридцати государств «в том или ином виде» готовы подключиться к данному объединению и к его «многоплановой повестке дня».

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Нетрудно догадаться, что речь идёт о государствах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Африки. Пока что, безусловно, о вступлении новых государств в БРИКС говорить рано — только сегодня это объединение удвоилось и ещё должно организовать совместную работу — но в целом тенденция показательная.

Следует отметить, что БРИКС предлагает альтернативную систему экономических и политических взаимоотношений между членами группы, причём для многих государств вступление в данный «союз» может стать ключом к началу экономического роста.

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Последнее время много разговоров поднимается на тему создания единой наднациональной валюты БРИКС, которая позволит входящим в состав объединения государствам полностью обходиться без традиционных (пока что) резервных валют при проведении расчётов между собой. На данном этапе, опять же, эти разговоры преждевременны, но, учитывая рост товарообмена между государствами в национальных валютах, большинство из которых совершенно не являются свободно конвертируемыми, чем быстрее произойдёт это событие, тем лучше для всех.

#политика #экономика #брикс
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