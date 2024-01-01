Размер организации удвоился.

То, что мы живём в период смены мироустройства, сегодня, пожалуй, понимают все, кто не проживают жизнь под камнем в глухой сибирской тайге без доступа к информации. Одним из индикаторов этих стремительных перемен является увеличение популярности такого экономического объединения, как БРИКС. Осенью прошлого года стало известно, что с первого января 2024-го данное объединение удвоится, и вот, сегодня аббревиатура БРИКС перестала отражать реальную численность входящих в его состав государств: к интеграционному проекту Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подключились Саудовская Аравия, Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия.

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Таким образом, в БРИКС отныне входят три крупнейших нефтедобывающих государства, два крупнейших государства по запасам природного газа, а также ключевые региональные державы Ближнего Востока и Северной Африки. Суммарный ВВП БРИКС ещё до расширения превосходил ВВП стран G7, с сегодняшнего же дня этот разрыв ещё сильнее увеличился.

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Предполагалось, что с 1 января этого года в возглавляемое Россией и Китаем объединение вступит и Аргентина, но новое избранное буквально за месяц до «времени Ч» руководство страны во главе с президентом Хавьером Милеем отказалось от этого предложения, предпочтя проводить реформы из разряда «шоковой терапии». Для самого БРИКС это, конечно же, не потеря, а, учитывая экономическое состояние Аргентины, скорее, подарок. Важно понимать, что желающих вступить в БРИКС — десятки, и аргентинское руководство своим решением сделало хуже только собственной стране.