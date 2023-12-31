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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Приказ об ударе по Белгороду шёл лично от президента Украины
А исполнял якобы нацбат «Кракен».

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Вчера днём вооружённые формирования Украины осуществили удар по Белгороду. Несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны, которой удалось перехватить большую часть средств поражения, часть ракет РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire всё же преодолели заслон и ударили по центру города. Удар, учитывая, что в центре Белгорода не было ни одной военной цели или даже цели двойного назначения, имел сугубо террористический характер, и вот, сегодня издание RT со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах, сообщило о том, что приказ на осуществление удара по Белгороду отдавал лично президент Украины Владимир Зеленский начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову.

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Исполнителем, как сообщается, стал националистический батальон «Кракен», быстро вышедший на позиции удара, после чего свернувшийся и отошедший в тыловые районы. Частично данная информация подтверждается сегодняшним заявлением Минобороны России о нанесении ответных ударов по местам расположения членов нацбата «Кракен». Кроме того, за день до удара по Белгороду Зеленский в рамках своих вечерних призванных поддерживать боевой дух на Украине «видосиков» пообещал, что «война» будет переноситься на территорию России (ну, как эту территорию видит Зеленский. Фактически же специальная операция и так проходит на территории России).

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Учитывая, что президент Украины абсолютно несамостоятелен в принятии решений, ключевой вопрос на сегодняшний день — это кто дёргал за ниточки. И вот на этом фоне вчерашнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что за ударом по Белгороду тянется британский шлейф, перестают выглядеть странно.

#украина #политика #боевые действия
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