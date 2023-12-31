А исполнял якобы нацбат «Кракен».

Вчера днём вооружённые формирования Украины осуществили удар по Белгороду. Несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны, которой удалось перехватить большую часть средств поражения, часть ракет РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire всё же преодолели заслон и ударили по центру города. Удар, учитывая, что в центре Белгорода не было ни одной военной цели или даже цели двойного назначения, имел сугубо террористический характер, и вот, сегодня издание RT со ссылкой на свой источник в российских силовых структурах, сообщило о том, что приказ на осуществление удара по Белгороду отдавал лично президент Украины Владимир Зеленский начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову.

реклама

Исполнителем, как сообщается, стал националистический батальон «Кракен», быстро вышедший на позиции удара, после чего свернувшийся и отошедший в тыловые районы. Частично данная информация подтверждается сегодняшним заявлением Минобороны России о нанесении ответных ударов по местам расположения членов нацбата «Кракен». Кроме того, за день до удара по Белгороду Зеленский в рамках своих вечерних призванных поддерживать боевой дух на Украине «видосиков» пообещал, что «война» будет переноситься на территорию России (ну, как эту территорию видит Зеленский. Фактически же специальная операция и так проходит на территории России).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая, что президент Украины абсолютно несамостоятелен в принятии решений, ключевой вопрос на сегодняшний день — это кто дёргал за ниточки. И вот на этом фоне вчерашнее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что за ударом по Белгороду тянется британский шлейф, перестают выглядеть странно.