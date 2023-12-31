Если что, за Крымский мост ответ был в десятки раз сильнее. Поэтому, скорее всего, это не основной ответный удар.

Спустя несколько часов после удара со стороны ВСУ из систем реактивного залпового огня по Белгороду, в результате которого на текущий момент число жертв составило 24 человека при более чем сотне пострадавших, по объектам в Харькове и Хмельницкой области наносились сокрушительные ответные удары. С мест сообщали о многократных взрывах и поражении объектов инфраструктуры, и вот, сегодня Минобороны России выступило с официальным заявлением.

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Из заявления следует, что ракетным ударом был поражён бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас», в котором располагались сотрудники Главного управления разведки МО Украины, военнослужащие ВСУ, участвовавшие в осуществлении удара по Белгороду, а также до двухсот наёмников, которые должны были осуществить «террористические рейды» на приграничной территории.

Также был нанесён ракетный удар по зданию СБУ по Харьковской области, в ходе которого уничтожен руководящий состав данной организации, представители запрещённых в России террористических подразделений и иностранные наёмники.

Кроме того, нанесён удар по филиалу центра управления космическими средствами Украины в районе Залесцов в Хмельницкой области, поражены топливные базы в Харькове и Запорожье, осуществлены ракетные удары по местам дислокации бригад ВСУ, местам размещения военной техники и артиллерии на территории шахты Коротченко в контролируемой ВСУ части ДНР. Заявлено о том, что в ходе этих ударов были уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые планировалось применять в начале нового года для ударов по Донецку.

Как мы видим, разведка работает великолепно, и очевидно, что удар такого масштаба лишь на словах является ответным. Подобные объекты регулярно поражаются и без кровавых провокаций со стороны Украины, поэтому в реальности, скорее всего, мы имеем дело с трагическим совпадением планов двух сторон.

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Не забываем, что за удары по Крымскому мосту, которые были несоизмеримо меньшими по масштабу потерь, Киев утратил половину своей энергосистемы, а затем — практически всю портовую инфраструктуру. Так что, вероятнее всего, реальные удары возмездия за гибель 24 человек (и их число постоянно увеличивается по причине тяжёлого состояния пострадавших) в Белгороде, не говоря уже про материальные повреждения, последуют в ближайшие дни. В конце концов, массированные ракетные удары, если они будут (а оставлять без ответа данный акт, охарактеризованный МО РФ как террористический, нельзя), планируются несколько дней.