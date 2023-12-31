Мельчает немецкая элита, ох, мельчает... Стыдно, господа.

В один прекрасный момент кто-то решил, что Германии довольно жить и богатеть за счёт сотрудничества с Россией и получения от неё дешёвых энергоресурсов, и пора принести свою промышленность в жертву ради восстановления производственного потенциала в США. Учитывая выгодоприобретателя, пожалуй, местоимение «кто-то» становится лишним, поскольку всё слишком уж очевидно.

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Ситуация на фоне технической рецессии в Германии начинает беспокоить и немецкое руководство даже на самом высоком уровне. Так, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц перевернул ситуацию с ног на голову и заявил, что Россия (Шольц применил классический для западного функционера метод с персонификацией России Путиным) перекрыла газовый кран вскоре после начала боевых действий на Украине.

В реальности, конечно же, мы все прекрасно знаем, что это не Россия перекрыла кран, а, во-первых, сама Германия в рамках непродуманных «санкций» решила отказаться от энергетической «зависимости от Москвы», окончательно перейдя в энергетическую зависимость от Вашингтона, затем Польша запретила перекачивать газ по расположенному на её территорию газопроводу, ну и, наконец, в сентябре 2022 года произошёл подрыв обоих газопроводов «Северный поток».

Впрочем, даже если бы Шольц был прав, и инициатива о перекрытии «крана» действительно шла от Москвы, то это было бы исключительно правильным и справедливым шагом. Германия, если что, является ключевым участником экономической войны против России, а также остаётся второй после США страной по объёму переданной военной «помощи» Украине: во многом именно из-за Германии специальная военная операция затянулась и привела к гибели российских солдат и офицеров. В таких условиях со стороны Шольца рассчитывать на то, что РФ продолжит поставлять в Германию газ, это проявление даже не инфантилизма, а нечто куда более серьёзное и требующее обследования у специалистов. Пошёл против того, за чей счёт, по сути, живёшь — будь готов к самым пагубным для себя последствиям, и это непреложная истина.

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На сегодняшний день Олаф Шольц со всей его внешней и внутренней политикой заслужил звание самого непопулярного немецкого канцлера за последние 26 лет. И в самом деле: довести ситуацию до аховой, не находясь при этом в состоянии войны — это надо было очень хорошо постараться.