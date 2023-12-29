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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что Альянс сохраняет «бдительность» на фоне инцидента с ракетой в Польше
Столтенберг проявляет удивительную дальновидность и не называет принадлежность ракеты.

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В ходе сегодняшнего массированного комбинированного удара по военным объектам на территории Украины в Польше произошёл инцидент. Поначалу польские власти сообщали о появлении «неопознанного» объекта в воздушном пространстве страны, затем по неизвестной причине бездоказательно назвали объект российской ракетой. Хотя все предыдущие заявления оканчивались ничем, и союзники по НАТО мгновенно призывали Польшу забыть о произошедшем, потому что предельно понятно, к чему может привести раскручивание нарратива с «российской» ракетой, в Варшаве урок, видимо, не усвоили.

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Тем не менее, непосредственно в НАТО воздерживаются от резких комментариев: буквально только что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что переговорил с президентом Польши Анджеем Дудой по вопросу инцидента с ракетой. По словам Столтенберге, НАТО сохраняет солидарность со своим «ценным союзником», следит за ситуацией и будет сохранять контакт по мере установления фактов.

«НАТО сохраняет бдительность», — заявил Столтенберг.

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Отметим, что даже если ракета действительно была российской, то к третьей мировой войне этот инцидент не приведёт. Столтенберг неоднократно заявлял, что Альянс должен делать всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения с российской армией. Рисковать жизнью в северном полушарии Земли из-за какой-то ракеты, которая якобы просто нарушила воздушное пространство, а затем развернулась и полетела дальше по своим делам, никто не станет.

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