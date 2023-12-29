Даже если в самом деле так, то что дальше?

Массированные ракетные удары по военным целям на Украине — это всегда риск того, что шальная ракета системы противовоздушной обороны собьётся с курса и полетит в противоположную сторону. Мы помним историю с падением ракеты ПВО Украины в Польше, которая убила двух фермеров, помним падающие беспилотники в Румынии и другие истории. Сегодня после того как ВС РФ осуществили массированный комбинированный удар по военным объектам на Украине, в Варшаве сообщили о том, что некий «неопознанный» объект вторгся в воздушное пространство Польши.

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Дальше началось интересное: поначалу объект продолжал именоваться «неопознанным», и на фоне произошедшего президент Польши Анджей Дуда даже созвал экстренное совещание с военным командованием. Затем начальник ГШ Вооружённых сил Польши Веслав Кукула заявил, что «всё указывает» на факт вторжения российской ракеты в польское воздушное пространство. По словам Кукулы, польская армия сопровождала ракету на радарах, затем она покинула воздушное пространство страны.

В подробности начальник польского генштаба не вдаётся, ссылаясь лишь на данные «объективного контроля», полученные как самой Польшей, так и НАТО в целом.

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Здесь необходимо понимать, что удары сегодня наносились в том числе по объектам во Львове, и вероятность того, что российская ракета сбилась с курса, хоть и незначительная, но не нулевая. Впрочем, даже если ракета ВС РФ действительно проникала в польское воздушное пространство, то здесь необходимо задать два насущных вопроса. Во-первых, ну, российская, ну, ракета, дальнейшие действия-то какие? Во-вторых, почему польская ПВО на это событие отреагировала только на уровне «мы сопроводили её радарами»? Хотелось бы верить, то в Польше будут заданы именно эти вопросы.