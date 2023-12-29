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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины заявил, что ВС РФ могут ещё долго осуществлять массированные удары, подобные сегодняшним
Чего это вдруг на непреложную истину пробило?

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Сегодня утром, плавно перейдя в день, ВС РФ наносили самый крупный комбинированный массированный удар по военным объектам на территории Украины. Целями ударов стали объекты практически во всех крупных городах страны, а Минобороны России традиционно сухо сообщило о том, что удары наносились по складам вооружений, местам дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников, складам морских беспилотников, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и другим.

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Согласно официальной украинской информации, в ударе принимали участие свыше 150 ракет и беспилотников, примерно три четверти которых якобы были перехвачены. И вот, вскоре после того как массированный удар завершился, министр обороны Украины Рустем Умеров выступил с весьма пессимистичным заявлением, из которого следует, что с таким запасом ракет, какой Россия имеет сейчас, ВС РФ могут ещё долго наносить массированные удары, подобные тем, что были осуществлены сегодня.

Умеров убеждён в том, что ВС РФ не просто могут, а и обязательно будут продолжать атаки подобного характера.

Соответствующее заявление делается не для внутреннего потребления, а для западных спонсоров Украины. Проще говоря, Умеров прямым текстом намекает Западу, что Украине требуются все доступные к передаче системы противовоздушной обороны для защиты городов.

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На данном этапе неизвестно, был ли это первый и последний за 10 месяцев, так сказать, показательный массированный удар со стороны России, или же они в самом деле будут продолжаться. Понятно, что собранную за последние месяцы статистику по военным объектам на Украине одним ударом, тем более с учётом того, что некоторая часть средств поражения всё-таки действительно перехватывается системами ПВО западного производства, не накрыть.

#россия #украина #политика #боевые действия
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