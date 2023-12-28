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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава МИД Украины признал, что Россия в начале СВО хотела скорейшего мирного урегулирования
Не хотел этого западный политический класс.

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Сегодня в российском политическом руководстве вплоть до главы государства прекрасно отдают себе отчёт в одной крайне неприятной правде: ни Украина, ни спонсирующий её объединённый Запад не являются договороспособными акторами на международной арене. Политические договорённости с ними не стоят потраченного на них времени, потому что «гегемон» и его «союзники» искренне считают, что за нарушение договорённостей им ничего не будет. Но на момент начала специальной военной операции на Украине вера в то, что под давлением военной машины можно будет склонить Киев к принятию необходимых РФ решений, всё же ещё существовала.

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И сегодня это подтвердил экс-министр иностранных дел Украины Александр Чалый, участвовавший в переговорном процессе в феврале—марте 2022 года. По словам Чалого, Путин, которым в Киеве и западных столицах принято персонифицировать всё российское государство, «действительно хотел достичь мирного урегулирования», и данный факт «важно помнить». Стороны, отметил Чалый, уже практически пришли к консенсусу, но затем переговорный процесс был сорван.

Сейчас мы знаем, что виновником срыва этого процесса является отсутствие суверенитета у Украины, которая по первому же требованию от экстренно приехавшего в апреле в Киев тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона отказалась от мирного соглашения и неотчуждаемого нейтралитета страны, «решив» продолжать оказывать сопротивление. Собственно, это событие и стало поворотным в текущем конфликте: после него в России поняли, что решать проблему придётся военным путём, долго и затратно.

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Возможно, в будущем украинская общественность ещё вынесет вердикт киевскому руководству, отвечавшему за всё, что происходило с февраля 2022 года. Потому что не секрет, что после событий 2014 года Украина могла отделаться только утратой Крыма — для этого нужно было всего-навсего начать исполнять Минские соглашения. Но в Киеве, подначиваемом с Запада, выбрали другой путь и пришли к закономерному результату.

#россия #украина #политика #боевые действия
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