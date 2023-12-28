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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев намекнул, на какие территории Украины теперь претендует Россия
Ну, как намекнул... Скорее, назвал их прямым текстом.

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Пока западная пресса всячески занимается «коупингом» относительно хода развития боевых действий на Украине, демонстрируя переход стадии принятия неизбежности от отрицания до гнева, в России, по крайней мере, часть или уже даже большинство её элит, уже строят планы на будущее. В частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который явно озвучивает те мысли, которые непосредственно представители российской власти озвучивать не могут в силу своего положения, сегодня перечислил крупные города Украины, назвав их «русскими городами».

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По мнению Медведева, к таковым относятся Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев и «многие другие временно оккупированные» города. Зампред Совбеза России заявил, что «пока ещё» они «маркированы жёлто-голубым» на бумажных и электронных картах.

Безусловно, перед нами могут быть просто максималистские фантазии господина Медведева, но с равной степенью вероятности это может быть и реальный план российского политического и военного руководства. В конце концов, с какой-то целью колоссальные резервы, включая личный состав, бронетехнику и ракетные средства поражения в России накапливаются. Да и паническое решение Киева начать возводить укрепления на севере и северо-востоке страны тоже явно возникло не на ровном месте.

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В любом случае, необходимо понимать, что уже занятые и внесённые в Конституцию России новые регионы обсуждению и торгу не подлежат, потому что Конституция не допускает отчуждение территорий.

#россия #украина #политика #боевые действия
7
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Медведев намекнул, на какие территории Украины теперь претендует Россия
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