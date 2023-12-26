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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за публикацию кадров ударов ВСУ по территории РФ
По крайней мере, пресс-секретарь президента ничего об этом не знает.

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На фоне головокружительных достигнутых в этом году успехов ВС РФ, ключевым из которых, безусловно, является отражение так называемого контрнаступления ВСУ, ставшего крупнейшим выигранным российской армией сражением со времён Второй мировой войны, у пристально следящих и искренне переживающих любые новости касательно специальной военной операции любая неудача ВС РФ стала восприниматься в разы более болезненно. Так, например, сегодня чуть ли не настоящая паника возникла на фоне новостей о ракетном ударе ВСУ по большому десантному кораблю (БДК) «Новочеркасск» в Феодосии.

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Средства поражения российским средствам ПВО перехватить не удалось, зато были сбиты запускавшие их самолёты-носители Су-24, в результате чего, по официальной версии, БДК «получил повреждения», а по неофициальной — полностью выведен из строя/уничтожен. Кадры попадания (или нескольких попаданий) ракеты практически сразу появились в Сети с подачи непуганых жителей города, выложивших их в свои региональные группы в социальных сетях, откуда они потом расползлись по группам побольше, а затем и по всему миру.

В России уже без малого два года ведутся разговоры о том, что за публикацию кадров прилётов необходимо вводить уголовную ответственность, поскольку по таким кадрам элементарно производится геолокация и осуществляется корректировка возможных последующих ударов, но всё это время ситуация решается либо на региональном уровне, либо не решается вовсе. И вот, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об уголовной ответственности за публикацию кадров ударов ВСУ по территории РФ, заявил, что таких обсуждений в политическом руководстве страны не ведётся, и что больше по этому поводу ему сказать журналистам нечего.

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Хотя повреждение/серьезное повреждение/полное уничтожение БДК «Новочеркасск» это, безусловно, неприятный инцидент, который обязательно нужно разобрать, но в целом необходимо помнить две вещи. Во-первых, Черноморский флот, и тем более большие десантные корабли, в специальной военной операции не участвуют, лишь изредка занимаясь пусками крылатых ракет «Калибр»; соответственно, в масштабах и логике конкретно текущего конфликта это мало что значит. Во-вторых, Россия может восполнять потери в боевых кораблях. Понятно, что ответные удары на такие наглые выходки обязательно должны производиться, и МО РФ знает, чего сейчас больше всего боятся в Киеве (спойлер: окончательного уничтожения энергосистемы страны), но, видимо, в планы, которые широкой общественности знать не нужно, эти действия пока не входят.

#россия #украина #политика #боевые действия
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