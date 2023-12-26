Кто-то на фоне головокружения от успехов ВС РФ в текущем году на этом фоне опять начал горевать.

Сегодня поздней ночью в социальных сетях стала появляться информация о взрыве в порту Феодосии, в результате которого возник пожар такой интенсивности, что, по словам очевидцев, даже «море горело». Согласно находящейся в открытом доступе информации, на причале в тот период находился большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск», и именно он стал целью удара.

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Судя по мощности взрыва на разлетевшихся по Сети кадрах, речь идёт об ударе управляемой ракетой, коей в случае Украины может быть разве что авиационная Storm Shadow/SCALP производства Британии/Франции соответственно.

И вот, Минобороны России сегодня подтвердило, что в Феодосии действительно имел место ракетный удар по БДК «Новочеркасск». О степени повреждений корабля МО РФ не распространяется, заявляя лишь, что он «получил повреждения» в целом. Сведения о якобы уничтожении/затоплении корабля пока не подтверждаются. Судя по комментарию оборонного ведомства, два самолёта Су-24 ВС ВСУ, осуществлявших пуск ракет, были уничтожены средствами ПВО. Надеемся, на месте разберутся, почему не удалось перехватить злополучную ракету или несколько ракет, учитывая, что Крым для помешанного на PR-«победах» киевского руководства является самым лакомым кусочком, способным хотя бы на денёк заставить украинское общество забыть о том, что в конфликте в целом идёт планомерное и неотвратимое поражение Украины.

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Что до кораблей Черноморского флота, и уж тем более БДК, то следует помнить, что в специальной военной операции они практически не участвуют, лишь изредка исполняя роль пусковых установок для крылатых ракет, чего не было уже много месяцев.