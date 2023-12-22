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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МО Украины заявили, что наберут «нужное» количество людей в ВСУ
Кто ещё не сделал выводов и остаётся на Украине — самое время начинать серьёзно задумываться.

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В Киеве продолжается то, что многие расценивают как конфликт между Офисом президента Украины и Министерством обороны и генштабом ВСУ. В частности, сегодня украинские СМИ взяли интервью у спикера МО Украины Иллариона Павлюка, в рамках которого тот заявил, что ведомство «в любом случае» наберёт в вооружённые силы необходимое количество личного состава.

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По словам Павлюка, в Киеве заинтересованы в том, чтобы продолжать пополнять ВСУ добровольцами, однако реальность такова, что в государстве «есть необходимость» его защиты, поэтому необходимое количество людей будет набрано в армию при любых условиях: либо «рекрутингом», либо «механизмами мобилизации».

Не хочет ли господин Павлюк начать с себя и со своих детей, если они, конечно, имеются, осталось за кадром. По какой-то «труднообъяснимой» причине киевское руководство готово исполнять чужую волю именно руками простых украинцев, при этом отправив своих отпрысков и родственников далеко за границу — в безопасность.

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Сколько ВСУ «нужно» нового личного состава, неизвестно, но ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о просьбе Генштаба ВСУ призвать от 450 до 500 тысяч человек.

#россия #украина #политика #боевые действия
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