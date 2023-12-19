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Поскольку мобилизация на Украине продолжается уже без малого 22 месяца, принимая всё более жёсткие формы, вполне логично, что эта тема была одной из главных в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Главе государства задали вопрос о будущем конфликта с Россией и связанными с ним мобилизационными мероприятиями.
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По словам Зеленского, генеральный штаб ВСУ запросил призвать в вооружённые силы 450—500 тысяч человек. На данном этапе, отметил президент Украины, чтобы принять такое решение, ему необходимо больше аргументов в пользу такого серьёзного шага.
Кроме того, отметил Зеленский, если провести столь крупную волну мобилизации, то она влетит стране в 500 миллиардов гривен. Нетрудно догадаться, что денег в казне на такие процедуры нет, особенно в условиях, когда коллективный Запад не может согласовать выделение Киеву финансовой «помощи».
На фоне этих заявлений напрашивается вывод, что чем меньше денег выдаст Запад, тем больше жизней украинских мужчин будет сохранено. Переходить к мобилизации женщин Зеленский морально не готов и заявил, что подписывать такой закон не станет.