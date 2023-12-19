На данном этапе пойти на это Зеленский не готов, поскольку нужно больше аргументов.

Поскольку мобилизация на Украине продолжается уже без малого 22 месяца, принимая всё более жёсткие формы, вполне логично, что эта тема была одной из главных в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Главе государства задали вопрос о будущем конфликта с Россией и связанными с ним мобилизационными мероприятиями.

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По словам Зеленского, генеральный штаб ВСУ запросил призвать в вооружённые силы 450—500 тысяч человек. На данном этапе, отметил президент Украины, чтобы принять такое решение, ему необходимо больше аргументов в пользу такого серьёзного шага.

Кроме того, отметил Зеленский, если провести столь крупную волну мобилизации, то она влетит стране в 500 миллиардов гривен. Нетрудно догадаться, что денег в казне на такие процедуры нет, особенно в условиях, когда коллективный Запад не может согласовать выделение Киеву финансовой «помощи».

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На фоне этих заявлений напрашивается вывод, что чем меньше денег выдаст Запад, тем больше жизней украинских мужчин будет сохранено. Переходить к мобилизации женщин Зеленский морально не готов и заявил, что подписывать такой закон не станет.