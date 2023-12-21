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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский верит, что работа российской «оборонки» замедляется
Говорить об этом с серьёзным выражением лица — опыт, полученный в профессиональной деятельности, пошёл на пользу.

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Казалось бы, сказки про то, что российский оборонно-промышленный комплекс «загнётся» под воздействием незаконных западных санкций, про то, что ракет хватит «на 2—3 пуска» — всё это должно было остаться в прошлом, поскольку реальность диаметрально противоположна: рост выпуска военной продукции в России исчисляется не процентами и не десятками процентов, а разами (сотнями процентов) и порядками (тысячами процентов).

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Так, позавчера стало известно, что только за уходящий 2023 год в войска были переданы тысячи единиц бронетехники, сотни единиц авиационной техники, бесчисленное количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов, десятки тысяч беспилотников, и всё это сейчас накапливается с целью выполнения некой очень масштабной задачи.

Подтверждается колоссальный разрыв в военных возможностях беспрецедентно поддерживаемой пятьюдесятью государствами Украины и России даже со стороны западных СМИ, которые отнюдь не отличаются пророссийскими взглядами. Просто факт в том, что объективную реальность уже невозможно скрывать: слишком уж много подтверждений того, что ВС РФ постоянно укрепляются.

Но в Офисе президента Украины, по всей видимости, своя реальность. Сегодня в рамках очередного видеообращения к нации президент Владимир Зеленский заявил, что получил от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины отчёт, в котором содержится информация о планах ВС РФ, а также «сигналы» о том, что работа российской «оборонки» замедляется. Далее Зеленский выдал, что «мы поможем ей замедлиться ещё больше».

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Если перевод российской оборонной промышленности на круглосуточную работу без выходных и праздников вкупе с постоянным масштабированием производства — это «замедление», то так тому и быть. В общем, мы наблюдаем панику в рядах политического руководства Украины на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения и неопределённости с одобрением «помощи» от США и ЕС на 61 миллиард долларов и 50 миллиардов евро соответственно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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