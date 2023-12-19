От 3,5 до 17,5 раз в зависимости от номенклатуры.

Любой вооружённый конфликт, особенно когда речь идёт о битве на истощение в рамках боевых действий самой высокой за последние 80 лет интенсивности в Европе, подстёгивает рост военно-промышленного производства. Если всего два года назад российская военная промышленность работала в условиях мирного времени и выпускала новую продукцию исходя из соответствующего плана действий, то после февраля 2022 года всё резко изменилось. Когда стало понятно, что договариваться Киеву не позволят западные спонсоры, конфликт перешёл в стадию боевых действий на истощение, а это означает, что военная промышленность стала переходить на усиленный режим работы в три смены, без выходных и праздников.

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Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, насколько сильно в России был наращен выпуск военной техники. По словам главы оборонного ведомства, российские предприятия ОПК стали работать круглосуточно и в четыре раза нарастили свои производственные мощности. Итогом стал рост с февраля 2022 года выпуска танков в 5,6 раз, бронемашин в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раз, а артиллерийских снарядов — в 17,5 раз.

Вместе с тем, добавил Шойгу, военная промышленность многократно увеличила сроки проведения испытаний и отправки новых образцов вооружений в серийное производство. Если раньше, продолжил министр обороны, этот процесс занимал 5—8 лет, то в условиях вооружённого конфликта процесс удалось сократить до 4—7 месяцев. Всего с февраля 2022 года российский ОПК модернизировал более ста образцов техники и вооружений и создаёт новые.

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За указанный период в сухопутные войска было передано 1 530 как полностью новых, так и модернизированных танков и свыше 2 500 БМП и БТР. В ведение ВКС России передано 237 новых самолётов и вертолётов, а в ВМФ России — 8 кораблей, 4 многоцелевые подлодки и 1 стратегическая атомная подводная лодка.