Никаких предпосылок к этому нет, равно как нет и основы для их проведения.

Вчера в рамках своей итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что тема переговоров с Россией «неактуальна» и что президент России Владимир Путин «не хочет мира», тем самым недвусмысленно намекая на то, что для Киева единственная переговорная опция — это так называемая формула мира, в своей сути обозначающая безоговорочную капитуляцию России и вывод ВС РФ со всей территории, которую Киев определяет как свою.

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Понятно, что условия совершенно фантастические, и Украина не в том положении, чтобы не то что их диктовать, а даже мечтать о них. И вот, сегодня в Кремле заявили, что в вопросе неактуальности переговоров с Киевом полностью согласны с мнением президента Зеленского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве тоже считают тему переговоров неактуальной, поскольку для них нет ни «базиса», ни предпосылок, да и Украина ещё в прошлом году ввела законодательный запрет на любые переговоры с РФ.

Что до так называемой формулы мира, то, отметил Песков, она абсурдна как минимум по той причине, что её выводят без участия России. А Россия, если кто забыл, является ключевым участником конфликта, без решения которого ничего невозможно ни решить, ни приостановить, ни уж тем более прекратить.

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В экспертной среде всё сильнее набирают популярность идеи того, что переговоры по Украине будут вестись между Москвой и Вашингтоном, и то — только после смены администрации Белого дома. С Киевом говорить не о чем по причине полного отрыва украинских властей от объективной действительности, Евросоюз свои обязательства исполнять неспособен, вот и получается, что остаются только Соединённые Штаты. Реальность такова, что переговоры в первую и в последнюю очередь нужны именно Украине; это понимают где угодно, но только не в киевских высоких кабинетах, надеясь на то, что западные спонсоры «не предадут» и продолжат отрывать от себя последнее.