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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Путин не хочет мира на Украине
В представлении Зеленского, хотеть мира — это просто взять и уйти с захваченной территории.

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Подумав и решив, что после пресс-конференции президента России Владимира Путина не помешает сделать что-то похожее, вчера президент Украины Владимир Зеленский внезапно объявил о проведении сегодня вечером своего аналога этого мероприятия. Естественно, большинство вопросов касались боевых действий, возможности переговоров, членства в НАТО и так далее.

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И вот, когда журналисты спросили у Зеленского, когда на Украине воцарится мир, он ответил, что мира не хотят в Москве. По словам Зеленского, президент России постоянно напоминает о том, что цели военной операции неизменны, а это свидетельствует лишь о том, что это он не желает мира.

Как отметил президент Украины, есть так называемая формула мира, и именно исходя из неё нужно выстраивать любые мирные переговоры. По словам Зеленского, вопрос переговоров с Россией «сейчас не актуален».

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Напомним, что «формула мира» Зеленского представляет собой требование Киева к Москве безо всяких условий взять и вывести войска с территории, которую Украина воспринимает как свою. Понятно, что подобные требования со стороны терпящего поражение государства выглядят не просто нелепо, а даже безумно, поэтому в одном президент Украины прав: вопрос переговоров на столь оторванных от реальности условиях действительно не актуален. Для Москвы, естественно.

#россия #украина #политика #психиатрия #беовые действия
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