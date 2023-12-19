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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выразил уверенность в том, что США «не предадут» Украину
Где-то за спиной возникли неодобрительно смотрящие призраки Южного Вьетнама, Афганистана и Ирака.

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Как все прекрасно знают, Украина примерно полностью зависит от коллективного Запада (в основном от США) в плане поставок систем вооружений и боеприпасов, а также наполовину зависит от Запада в вопросе финансового обеспечения. Нетрудно догадаться, что будет означать полное перерезание этих потоков, поэтому одним из вопросов, на которые ответил президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей пресс-конференции, был именно касающийся темы поддержки со стороны «партнёров».

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По словам Зеленского, Киев «очень сильно» работает по финансовой помощи от США. Президент Украины заявил, что «уверен» в том, что США «нас не предадут» и полностью выполнят то, о чём были достигнуты договорённости.

Глава украинского государства отметил, что в Вашингтоне знают, на какие цели Украине нужны эти деньги, а также прекрасно понимают, насколько негативно влияют переносы согласований и дат выделения средств.

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Что же до «предательства» со стороны США, то в Вашингтоне по отношению к своим активам и инструментам, одним из которых является Украина, вообще не мыслят подобными категориями. Южный Вьетнам, Афганистан, Ирак и целый ряд других государств, в которые вторгались и/или которые финансировали Соединённые Штаты, впоследствии без лишней помпы бравшие и сматывавшие удочки, не дадут соврать. Безусловно, в случае с Украиной ситуация зашла слишком далеко: ничего подобного не было, пожалуй, со времён Корейской войны, но и такие проблемы решаются. Главное — понять, что РФ условия разрешения текущего кризиса давно уже поставила, теперь дело за малым: признать их, принять и выполнить. Ничто меньшее уже не «прокатит».

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика
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