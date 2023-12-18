Сценарий, конечно, фантастический, но в случае с Запорожьем так или иначе перехватывать контроль над областным центром придётся.

Последнее время западная пресса, держащая своих читателей, зрителей и слушателей за рыбок Дори с памятью на пять минут, стала изображать российские вооружённые силы как озверевшие, охочие до мести и набравшие возможностей не просто для установления контроля над Украиной, но и для атаки на государства-члены НАТО. Понятно, что это всё управление сознанием западного обывателя, чтобы он задавал поменьше вопросов касательно выделения баснословных сумм денег на поддержание спадающих украинских штанов, но сценарии на Западе рисуют уже самые разные.

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На днях предприниматель и аналитик Дэвид Сакс предположил, что Украина в случае продолжения сопротивления потеряет Харьков, Одессу и ряд других городов и территорий, а чуть позже немецкий таблоид Bild выдвинул предположение, что ВС РФ пойдут на Харьков, Запорожье и Днепр (он же Днепропетровск) с планом захвата этих городов до 2026 года.

Поскольку на Украине очень пристально читают западную прессу, воспринимая её чуть ли не как истину в последней инстанции, что, конечно же, в корне не так, то украинские журналисты в рамках беседы с главкомом ВСУ Валерием Залужным поинтересовались у военачальника, как он относится к подобным комментариям в прессе.

По словам Залужного, немецкие разведчики, на которых ссылается Bild, «имеют право на своё мнение». Давать какую бы то ни было характеристику этим заявлениям и процессам Залужный отказался, отметив, что это не его «парафия»: в Германии есть люди, отвечающие за такого рода информацию.

По сути, Залужный не то чтобы уклонился от ответа, а, возможно, даже мысленно согласился с выводами Bild. В противном случае можно было бы успокоить журналистов лучше и заявить что-то в духе «Да ну, вы что, это абсурд».

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Следует отметить, что установление контроля над Запорожьем, безусловно, является одной из задач специальной военной операции: завершиться она не сможет до тех пор, пока суверенитет России не будет установлен над всей её территорией. А это теперь ещё и четыре бывших украинских области. Так что этот вопрос будет решаться либо дипломатическим, либо, что, увы, куда вероятнее, военным путём.