Причём садиться нужно немедленно.

Несмотря на своё положение, глава SpaceX, Tesla и просто самый богатый человек на планете Илон Маск демонстрирует завидный уровень познаний в политике и решимость их расширять и подпитывать. В частности, Маск регулярно делится максимально реалистичными, на его взгляд, сценариями развития конфликта на Украине, обсуждает его в рамках подкастов с политологами и историками, а также комментирует мнения экспертов.

реклама

Пару часов назад предприниматель Дэвид Сакс, который в один прекрасный момент решил погрузиться в вопрос причины начала украинского кризиса и перспектив его разрешения, в своей публикации в социальной сети X (экс-Twitter) заявил, что Украина уже навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонской и Запорожской областей, и что если Киев сейчас не сядет за стол переговоров, то вдобавок потеряет ещё и Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонской области, и другие территории.

«Те, кто размахивают флагами и думают, что они помогают Украине, на самом деле разрывают её на куски», — справедливо отметил Сакс.

Под публикацией Сакса отметился Илон Маск, написавший: «На мой взгляд, твоя оценка верна».

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Сейчас западные спонсоры Украины пытаются склонить Киев к переговорам с Москвой, но президент Зеленский, находящийся в ловушке пропаганды, всячески этому процессу противодействует. Между тем время идёт, и переговорная позиция Киева с каждым днём становится всё слабее и слабее.