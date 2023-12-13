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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
Причём садиться нужно немедленно.

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Несмотря на своё положение, глава SpaceX, Tesla и просто самый богатый человек на планете Илон Маск демонстрирует завидный уровень познаний в политике и решимость их расширять и подпитывать. В частности, Маск регулярно делится максимально реалистичными, на его взгляд, сценариями развития конфликта на Украине, обсуждает его в рамках подкастов с политологами и историками, а также комментирует мнения экспертов.

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Пару часов назад предприниматель Дэвид Сакс, который в один прекрасный момент решил погрузиться в вопрос причины начала украинского кризиса и перспектив его разрешения, в своей публикации в социальной сети X (экс-Twitter) заявил, что Украина уже навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонской и Запорожской областей, и что если Киев сейчас не сядет за стол переговоров, то вдобавок потеряет ещё и Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонской области, и другие территории.

«Те, кто размахивают флагами и думают, что они помогают Украине, на самом деле разрывают её на куски», — справедливо отметил Сакс.

Под публикацией Сакса отметился Илон Маск, написавший: «На мой взгляд, твоя оценка верна».

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Сейчас западные спонсоры Украины пытаются склонить Киев к переговорам с Москвой, но президент Зеленский, находящийся в ловушке пропаганды, всячески этому процессу противодействует. Между тем время идёт, и переговорная позиция Киева с каждым днём становится всё слабее и слабее.

#россия #украина #политика #боевые действия #илон маск
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