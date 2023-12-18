Вот с себя и начнёте, показав пример. Ладненько?

В Киеве потихоньку готовятся к ситуации, при которой ни 61 миллиард долларов, ни 50 миллиардов евро финансовой помощи в страну так и не поступили, а продолжать сопротивление надо. Элементарная логика и понимание законов экономики сводят ситуацию к тому, что государство будет снижать бюджетные расходы, а также активнее собирать налоги с тех, кто ещё способны их платить. И вот, сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что будет для страны означать её перевод на «военные рельсы».

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По мнению Марченко, и нам, честно говоря, трудно понять, на чём оно основано, сейчас украинцы живут в «специфической реальности», в которой якобы всё хорошо и стабильно. Если государство собирается переходить на «военные рельсы», то, заявил Марченко, это будет означать снижение общественного потребления, причём не просто снижение, а сразу в несколько раз.

Как добавил глава Минфина, Украина потребляет в основном импортные товары, и если не сократить соответствующие расходы, то экономика быстро «сделает болезненные выводы». Проще говоря, господин Марченко призывает соотечественников просверлить в ремнях ещё несколько дырок и затянуть их потуже, отказавшись от покупок «дорогих телефонов и автомобилей».

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Поразительно, что в киевском руководстве наотрез отказываются принимать единственно верное решение, которое позволит и хотя бы часть государства сохранить, и не прибегать к спартанскому образу жизни. Нужно всего-навсего принять требования России, которые с каждым днём сопротивления становятся всё жёстче и жёстче. На выходных зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и вовсе заявил, что Украина упустила шанс на выгодное для себя окончание конфликта; дальше условия будут становиться всё хуже и хуже.