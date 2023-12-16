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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зампостпреда России при ООН: Украина упустила свой шанс на выгодное окончание конфликта
И это ещё мягко сказано.

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Те, кто пристально следят за развитием событий в зоне российско-украинского конфликта, причём делают это из независимых максимально объективных источников, те прекрасно понимают, что идеальным для Украины решением после событий конца 2013—начала 2014 года было беспрекословное и полное соблюдение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Более выгодных предложений Киеву никто бы уже не сделал.

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Но история сослагательного наклонения не терпит: украинское руководство продолжило давить на педаль акселератора на пути к НАТО. Ситуация максимально обострилась в декабре 2021 года, когда Москва сделала Вашингтону простое предложение: либо военная инфраструктура НАТО возвращается на границы 1997 года, в Европе формируется новая архитектура безопасности с Россией в ключевой роли, а вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе закрывается раз и навсегда без права на пересмотр, либо будет большая беда. Предложение рассматривать не стали, так и не отказавшись от идеи использования Украины как антироссийского тарана, итогом чего стал старт через два месяца специальной военной операции, последствия которой, и это уже мало кто пытается хоть как-то обыграть, стали для Украины трагедией.

Российские высшие политические деятели уже неоднократно поясняли, что конфликт закончится только в случае достижения всех поставленных Москвой задач, и в интересах Киева, чтобы эти задачи были выполнены в рамках дипломатического процесса, потому что в противном случае их выполнение будет достигаться военным способом. Киевское руководство решило продолжать оказывать сопротивление, и вот, сегодня уже практически никто не тешит себя иллюзиями относительно исхода текущего противостояния.

Впрочем, максимально оторванные от объективной действительности личности в западном политическом истеблишменте всё-таки остаются. Например, бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который заявил, что Россия «никогда серьёзно не относилась» к переговорам с Украиной. Прокомментировать заявление Макфола вызвался заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, заявивший, что сегодня общеизвестен тот факт, что инициатива о переговорах исходила от Киева, и что сорваны они были при непосредственном участии США и Великобритании, что подтверждается уже даже прямыми участниками переговорного процесса.

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В любом случае, добавил Полянский, Украина упустила свой шанс на выгодное для себя окончание текущего конфликта: «Любая возможная сделка теперь будет отражать её [Украины] капитуляцию».

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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