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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком ВСУ изменил своё мнение касательно «тупика» на линии боевого соприкосновения
По мнению Залужного, тупика нет. И правда, его нет. Зато есть нюанс.

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В начале ноября этого года в издании The Economist вышла скандальная статья главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой он называет положение дел на линии боевого соприкосновения «тупиком», выбраться из которого Киеву поможет разве что научная фантастика, революция в оружейных технологиях и одно большое чудо. Всё бы ничего, но никакого «тупика» в зоне специальной военной операции, как мы все прекрасно знаем, не было, нет и не будет: «контрнаступление» ВСУ закончилось провалом, что подтверждают уже даже самые проукраинские западные СМИ, а инициатива вновь вернулась к ВС РФ, которые оказывают на украинские позиции давление на всём протяжении линии боевого соприкосновения.

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И вот, когда украинские журналисты сегодня по итогам очередного связанного с Залужным скандала — на этот раз из-за обнаруженной прослушки в его кабинете — задали главкому вопрос относительно «патовой ситуации» в зоне боевых действий, то военачальник отказался от своего комментария в The Economist и заявил, что никакого тупика «нет».

Что имел в виду Залужный, естественно, осталось без пояснений, но, как мы уже отметили чуть выше, тупика на линии боевого соприкосновения действительно нет. Есть разве что один большой и очень неприятный для киевского военно-политического руководства нюанс.

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Сейчас в Киеве активно готовятся к переходу в оборону и отказу от PR акций в виде «контрнаступлений», призванных вернуть Украину в «границы 1991 года». Пожалуй, все уже поняли, что добиться этого не получится даже с бесконечной помощью Запада. А бесконечной она быть перестала примерно с августа этого года.

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