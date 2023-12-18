Хорошо. Дальнейшие действия-то какие?

Вчера на Украине произошёл скандал: в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного было обнаружено прослушивающее устройство. Кто его установил и с какой целью, пожалуй, даже спрашивать нелепо, настолько ответы на эти вопросы очевидны, но сам «головнокомандувач» пребывает в приподнятом расположении духа и даже даёт комментарии на вопросы украинской прессы.

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Комментируя установку прослушивающих устройств, Залужный сначала начал оправдываться, заявив, что конкретно в том кабинете, где была найдена прослушка, он якобы уже «давно не был». Согласно комментарию главкома ВСУ, находка была обнаружена по стечению обстоятельств: просто решили проверить кабинет — и нашли.

По мнению Залужного, за установкой данного устройства явно стоят не члены генерального штаба ВСУ, поскольку в нём, дескать, с такими приборами «давно не работают». Получается, Залужный косвенно обвинил в произошедшем некую другую сторону украинского военно-политического руководства, которая всем, кто хотя бы минимально умеют мыслить критически, должна быть очевидна.

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Непосредственно данный акт Залужный расценивает «как войну». Имеется в виду «война» между двумя или более силовыми группами в Киеве. Каков будет ответ на эту «войну», главком ВСУ не пояснил. Вообще, многие эксперты и аналитики регулярно заявляют о конфликте между Офисом президента Украины и главкомом ВСУ, а текущую ситуацию в Киеве описывают как двоевластие. Конечно, это сильное преувеличение, но то, что кто-то желает знать, о чём говорит командующий армией, очевидно. Значит, не доверяют, зная что-то, чего широкой публике пока знать не нужно.