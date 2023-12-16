Почему поздно? В той реальности, в которой существует Зеленский, это даже слишком рано.

В рамках текущего вооружённого конфликта на Украине мы смогли наглядно убедиться в том, что российская армия и военное командование действуют ради цели, а украинская армия и военно-политическое руководство — ради громких заголовков. Ещё год, если не полтора назад те, кто имеют военное образование, заявляли, что Киеву необходимо не заниматься PR и не устраивать масштабные «контрнаступления», а уходить в глухую и тотальную оборону.

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Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля: поначалу киевское политическое руководство даже слышать ничего не хотело об обороне, а грезило только наступлением и «границами 1991 года». Теперь, когда в рамках полугодового «контрнаступления» не было достигнуто ровным счётом ничего, а привело оно только к разгрому уже третьей или четвёртой по счёту украинской армии, в Киеве задумались — а не уйти ли в оборону. Согласно данным из открытых источников, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ на возведение оборонительных линий на северных и северо-восточных границах страны.

Означает ли это, что в Киеве с подачи США и в целом НАТО что-то знают касательно планов ВС РФ на данных направлениях, о чём они опять «забудут» предупредить население страны? Мы не знаем. Зато в самом Киеве считают, что суетливые действия украинского руководства касательно укреплений уже слишком запоздалые.

Так, в комментарии изданию Kyiv Independent аналитик Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кивилюк заявил, что ВСУ уже полгода находятся на нынешних позициях, а верховный главнокомандующий (президент Зеленский — прим. ред.) только сейчас осознаёт необходимость создания укреплений. Теперь уже, заявил Кивилюк, слишком поздно: при отступлении под давлением ВС РФ украинским войскам попросту негде окапываться, поскольку под такой сценарий развития событий ничего не было подготовлено.

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От себя хотелось бы добавить также и тот факт, что в отличие от ВСУ, у ВС РФ имеется колоссальная воздушная поддержка, которая, согласно военной науке, в основном и пробивает линии обороны путём отработки по ним ударами авиационными бомбами высокой мощности. У ВСУ такой роскоши нет, поэтому дело не только и не столько в оборонительных линиях как таковых, сколько в возможности их беспрепятственно удерживать. На оружейных подачках с Запада и без помощи с воздуха это делать если не невозможно, то близко к этому.