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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украина начала устанавливать «зубы дракона» в северных областях страны
Когда вдруг осознаёшь, что современный реальный вооружённый конфликт — это совсем не то, что показывают в Голливуде.

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Как говорится, именно в реальном бою армии проходят проверку на соответствие, и именно в реальном бою они получают опыт, который невозможно сымитировать никакими учениями. Такова суровая действительность, и на сегодняшний день, кто бы что ни говорил, самыми боеспособными армиями в мире, участвовавшими в настоящем конфликте высокой интенсивности, являются ВС РФ и ВСУ. Многие нововведения, которые появились в рамках специальной военной операции, дилетантами воспринимались с юмором, но опыт показал, что именно эти нововведения, вкупе со всем тем новым, что на самом деле является хорошо забытым старым, и стали определяющими в вопросе вектора движения текущего конфликта.

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И вот, сегодня в Сети с подачи Украины появилась как минимум частично подтверждённая информация о том, что ВСУ активно возводят оборонительные рубежи вдоль северной и северо-восточной границ государства. В опубликованном украинской стороной видеоролике, в частности, можно заметить установку призванных замедлить продвижение бронетехники пирамидальных бетонных блоков, в простонародье — «зубов дракона».

О том, что Украина начинает окапываться и уходить в оборону после тотального провала так называемого контрнаступления, стало известно ещё в прошлом месяце. И хорошего в этом мало: учитывая, что вчера президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом заявил, что в случае перекрытия финансовых потоков с Запада стране придётся перейти к партизанской тактике ведения боя, то вывод из этого напрашивается один: каждый населённый пункт будет превращён в «фортецю» с необходимостью тяжёлого и кровопролитного выкуривания из них засевших там украинских вооружённых формирований.

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О чём нам говорит активное возведение оборонительных линий? О том, что ВСУ ожидают масштабного наступления ВС РФ, которое нужно как минимум замедлить. Впрочем, здесь есть одна большая для ВСУ проблема: у ВС РФ тотальное господство в воздухе, и именно с помощью воздушных бомбардировок обычно расчищаются все эти оборонительные линии.

#россия #украина #политика #боевые действия
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