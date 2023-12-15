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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
Так и у Путина номер не изменился. А звонить должен тот, кому это больше нужно. Спойлер: это не президент России.

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Вчера в рамках «Прямой линии» президент России Владимир Путин, рассказывая об отношениях с Францией, отметил, что у Москвы и Парижа долгая история тёплых отношений — в том числе и при президентстве Эмманюэля Макрона. Но в 2022 году Макрон, добавил глава российского государства, в одностороннем порядке отказался от диалога с Москвой.

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Поскольку «Прямую линию» традиционно за рубежом смотрели пристальнее, чем в самой России, французские журналисты поинтересовались у Макрона, почему он не поддерживает диалог со своим российским коллегой. На этот вопрос президент Франции не придумал лучшего ответа, чем заявить: «Мой телефонный номер не поменялся».

Дополнительно Макрон добавил, что для диалога с Путиным нужно, чтобы российский президент в его рамках представил «серьёзные» предложения, и Франция будет только рада сделать всё от себя зависящее «для достижения результата».

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Здесь важно понимать одну простую вещь: Россия свои серьёзные предложения выдвинула в декабре 2021 года; их проигнорировали. Как результат пересечения Западом российских красных линий на Украине были начата специальная военная операция, после чего на РФ была обрушена вся коллективно-западная санкционная мощь. Итог этого экономического конфликта — рост российской экономики и техническая рецессия в европейской экономике. Что до конфликта вооружённого, то теперь уже мало кто поддерживает иллюзию того, что Киев может выйти из этого противостояния победителем, а Западу нужно кровь из носу сохранить хоть часть собственного лица. Кто кому в такой ситуации должен звонить, желательно, наизусть помня номер, вопрос, пожалуй, риторический.

#россия #политика #франция
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