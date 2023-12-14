Но вот обойдётся ли Франция — вопрос открытый.

Исторически у России с Францией после Наполеоновских войн, закончившихся русской императорской армией в Париже, установились завидно добрые отношения: даже в наиболее ожесточённые периоды Холодной войны отношения между СССР/Россией и Францией, являвшейся членом западного блока, оставались максимально тёплыми. Но, как известно, если допустить некомпетентных людей до «рычагов», то они и нерушимое разрушат. Именно так произошло с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который, по сути, в одностороннем порядке перестал общаться с Россией.

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Вопрос на тему российско-французских отношений был задан президенту России Владимиру Путину в рамках сегодняшней «Прямой линии». По словам главы государства, «с какого-то момента» президент Макрон решил прекратить отношения с Россией. Инициатива этого действия, повторил Путин, шла не от России, а от Франции.

Президент России отметил, что «на нет и суда нет», и что если Франция не заинтересована в отношениях, то Россия без них обойдётся.

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Необходимо понимать, что сейчас в ключевых европейских государствах во власти заседают только умельцы избираться, рейтинг доверия к которым внутри соответствующих обществ стремится к нулю. С такими деятелями кашу не сваришь и разговаривать с ними не о чем. Скорее всего, отношения между Россией и Европой разрушены по вине последней до тех пор, пока во власть в европейских государствах не начнут приходить национально-ориентированные элиты и выходящие из них руководители. Процесс небыстрый, особенно, учитывая тот факт, что система подготовки элит была давным-давно скомпрометирована.