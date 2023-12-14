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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО об итогах «контрнаступления» ВСУ: «Мы все хотели большего прогресса»
А тут вон как вышло.

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Последнее время политики стран коллективного Запада не скрывают своего разочарования итогами так называемого контрнаступления ВСУ. Начавшись полгода назад, в первых числах июня, «контрнаступление», по сути, не добилось совершенно никаких результатов, не сумев добраться даже до первой линии российской обороны. Учитывая уровень пропагандистской накачки в западных странах относительно перевёрнутых с ног на голову событий вокруг Киева весной 2022 года, а также в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года, функционеры из Вашингтона, Брюсселя, Лондона и Берлина всерьёз поверили, что следующий «контрнаступ» также увенчается для ВСУ «успехами».

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К сожалению, в этих сказках опускаются ключевые переменные. Во-первых, из-под Киева ВС РФ отошли в рамках договора, который был достигнут в Стамбуле в начале апреля 2022 года, никто их оттуда не «выбивал». Во-вторых, из Харьковской и правобережной части Херсонской области ВС РФ отошли по причине риска попадания в окружение: никакого военного поражения ВСУ российской армии на данных направлениях не нанесли.

И вот, потихоньку осознавая простую реальность, что вектор движения конфликта на Украине не менялся ни на секунду, на Западе стали с грустными лицами признавать объективные факты. Так, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, заявил, что «мы все хотели большего прогресса».

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Как отметил глава Североатлантического альянса, на Западе «надеялись», что украинской армии удастся отвоевать больше территории в ходе контрнаступления. Дальше Столтенберг, недвусмысленно намекнув на то, что практически все предположения касательно данного конфликта оказались ошибочными, напомнил и про ситуацию, когда все на Западе считали, что Украина падёт за считанные дни, но чего, дескать, не случилось. Не случилось, как мы понимаем, только по той причине, что ВС РФ не ставили целью нанесение сокрушительного удара, а лишь пытались оказать на киевские власти достаточное давление для принуждения их к переговорам и миру. Сейчас, впрочем, всё это уже не имеет значения: конфликт идёт на истощение, и именно такой формат выбрала для себя Украина руками своих функционеров; а ведь можно было всего избежать — и конфликта, и запредельных потерь во всех смыслах — исполни только Киев взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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