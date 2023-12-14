Включая как новые воздушные суда, так и переоборудование уже имеющихся.

После того как Boeing и Airbus, поджав хвосты, по первому же приказу политических руководств своих стран ушли с российского рынка, перед РФ встал вопрос неизбежной необходимости замещать ушедшие компании собственным производством. Вопрос этот, справедливости ради, стоит уже не одно десятилетие, но изначально то политическая конъюнктура его развитию не способствовала, то святая вера в незыблемые законы экономики, то надежды на «партнёрство» и «дружбу».

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Как итог, только сейчас в России, по сути, возрождается серийное производство гражданской авиации, и одним из заданных в рамках «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину вопросов был именно касающийся перспектив развития отечественного гражданского авиастроения.

По словам Путина, процесс идёт, и государство, опираясь на прогнозы и производственные возможности авиационных заводов, планирует произвести более тысячи самолётов к 2030 году. Речь идёт как о новых самолётах вроде МС-21, на который сейчас возлагаются огромные надежды российской гражданской авиации, так и о переоборудовании уже имеющихся самолётов на отечественные двигатели.

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Не всё в этой сфере, отметил президент, ещё гладко. Так, по словам Путина, необходимо начать производство современного мощного двигателя ПД-35, который позволит увеличить воздушный флот дальнемагистральных самолётов. Сейчас на самолётах данного класса в России устанавливаются двигатели ПС-90А. Агрегаты хорошие, но разработаны в конце 1980-х годов, со всеми вытекающими из этого последствиями в виде требований к экономичности, шумности и другим факторам.