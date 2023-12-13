И её пресечения надо бы избежать.

После того как в Словакии было избрано новое, максимально приближенное к понимаю реального положения дел как в политике, так и в боевых действиях правительство, Братислава стала активно противодействовать дальнейшему поджиганию конфликта на Украине, чем занимаются государства коллективного Запада.

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Сейчас очередное «чудо-оружие» в очереди на поставку ВСУ — это американские истребители F-16, для которых активно готовится украинский лётный состав. При этом лишь немногие задаются вопросом, откуда эти истребители вообще будут взлетать, учитывая их повышенную капризность и высокие требования к подготовке аэродромов. В МИД России допускают, что базироваться эти истребители будут на аэродромах прилегающих к Украине стран НАТО, и если этот сценарий действительно будет реализован, то будет реализован ответ вплоть до военно-технического.

Здесь главное, как говорится, предупредить, что мир в любой момент может оказаться на волоске от Апокалипсиса, и первым предупреждение МИД РФ услышали как раз в Словакии. Так, вице-спикер словацкого парламента Любош Блага подтвердил, что использование аэродромов НАТО для базирования украинской авиации (пусть в данном случае и переданных ей самолётов стран-членов НАТО) — это красная линия для России. По мнению господина Блага, Москва предупреждает Североатлантический альянс, чтобы избежать неконтролируемой эскалации, которая может привести к началу глобального конфликта.

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Необходимо понимать, что в НАТО, посмотрев, что происходит на Украине, отнюдь не горят желанием вступать в конфликт с Россией. Приземлённую риторику уже начал использовать даже генсек Альянса Йенс Столтенберг, заявивший, что НАТО ни в коем случае не должно оказаться в реальном военном конфликте с ВС РФ. Заставлять делать всю грязную работу украинцев — это пожалуйста; самим воевать — увольте. Почему свою роль во всей этой истории никак не хотят понять киевские руководители, сейчас наиболее животрепещущий вопрос.