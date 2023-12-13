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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Словакии заявили, что использование натовских аэродромов для вылетов F-16 ВСУ — это красная линия для России
И её пресечения надо бы избежать.

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После того как в Словакии было избрано новое, максимально приближенное к понимаю реального положения дел как в политике, так и в боевых действиях правительство, Братислава стала активно противодействовать дальнейшему поджиганию конфликта на Украине, чем занимаются государства коллективного Запада.

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Сейчас очередное «чудо-оружие» в очереди на поставку ВСУ — это американские истребители F-16, для которых активно готовится украинский лётный состав. При этом лишь немногие задаются вопросом, откуда эти истребители вообще будут взлетать, учитывая их повышенную капризность и высокие требования к подготовке аэродромов. В МИД России допускают, что базироваться эти истребители будут на аэродромах прилегающих к Украине стран НАТО, и если этот сценарий действительно будет реализован, то будет реализован ответ вплоть до военно-технического.

Здесь главное, как говорится, предупредить, что мир в любой момент может оказаться на волоске от Апокалипсиса, и первым предупреждение МИД РФ услышали как раз в Словакии. Так, вице-спикер словацкого парламента Любош Блага подтвердил, что использование аэродромов НАТО для базирования украинской авиации (пусть в данном случае и переданных ей самолётов стран-членов НАТО) — это красная линия для России. По мнению господина Блага, Москва предупреждает Североатлантический альянс, чтобы избежать неконтролируемой эскалации, которая может привести к началу глобального конфликта.

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Необходимо понимать, что в НАТО, посмотрев, что происходит на Украине, отнюдь не горят желанием вступать в конфликт с Россией. Приземлённую риторику уже начал использовать даже генсек Альянса Йенс Столтенберг, заявивший, что НАТО ни в коем случае не должно оказаться в реальном военном конфликте с ВС РФ. Заставлять делать всю грязную работу украинцев — это пожалуйста; самим воевать — увольте. Почему свою роль во всей этой истории никак не хотят понять киевские руководители, сейчас наиболее животрепещущий вопрос.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #f-16 #истребители #словакия
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Za9c
00:17
Уж сколько этих красных линий чертили, карандашей ни одну пачку израсходовали. По факту Россия не посмеет никогда бомбить аэродромы других стран из НАТО. Но вот встречать в небе эти самолёты надьсвоей...
В Словакии заявили, что использование натовских аэродромов для вылетов F-16 ВСУ — это красная линия для России
REY_B_
00:16
Вообще-то, это будет прямая атака, т.к. невозможно определить кто там пилоты. И это вполне может быть. Подкину ещё экономических новостей. Экономика ведь определяет всё! Именно из-за провала в этом, З...
МИД РФ: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте на Украине
l33t_h4x00r
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