А взлетать-то больше неоткуда.

Поставки Украине истребителей F-16 американского производства — это вопрос решённый. Сразу несколько стран Евросоюза согласились передать суммарно около двух десятков данных истребителей для нужд ВСУ. На данном этапе идёт подготовка лётного состава, однако в подавляющем большинстве случаев западные функционеры почему-то не уточняют, что помимо лётчиков для обеспечения работы F-16 требуется целая армия техников, обслуживающего персонала и специально подготовленные аэродромы.

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Есть ли всё это на Украине — вопрос, как вы понимаете, риторический. А данный факт многих в России приводит к мысли о том, что в качестве аэродромов базирования переданных ВСУ F-16 будут использоваться аэродромы стран НАТО: в данном случае Румынии, Словакии и Польши.

И вот, это обстоятельство сегодня побудило главу российской делегации на переговорах в столице Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова дать по этому поводу максимально развёрнутый в реалиях дипломатии комментарий. По словам Гаврилова, использование натовских аэродромов для истребителей F-16 с их последующим участием в боевых действиях будет считаться Россией прямым участием соответствующих стран-членов Альянса в конфликте. В этом случае ВС РФ примут ответные меры.

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Речь, как нетрудно догадаться, идёт о нанесении военно-технического поражения аэродромов натовских стран, из которых теоретически будут взлетать украинские F-16. Хотя многие патриоты с турбонаддувом сочтут эти заявления «красной линией», но уходящий год показал, что с ВС РФ шутки лучше не шутить: даже генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не недооценивать Россию и избегать ситуаций, при которых может произойти прямое военное столкновение НАТО и ВС РФ. Потому что исход подобного столкновения всем предельно понятен. Так что крайне маловероятно, что опасения Гаврилова будут оправданы: рисковать уничтожением Европы ради Украины — это весьма сомнительная перспектива даже по меркам оторванных от реальности западных функционеров.