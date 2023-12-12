Так вообще-то это не тебе решать, гражданин министр.

На протяжении уже нескольких месяцев западные СМИ с некой безусловно серьёзной целью разгоняют слухи о том, что в Киеве начались «тёрки» между политическим и военным руководством в лице Офиса президента и главкома ВСУ Валерия Залужного. По всей видимости, если конфликт и есть, то Зеленскому настоятельно советуют не доводить дело от отставки главкома, уровень доверия к которому среди украинцев многократно выше, чем к президенту.

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И вот, сегодня развеять мифы о том, что в Киеве намереваются отправить Залужного в отставку, решил министр обороны Украины Рустем Умеров. По словам Умерова, такой вопрос не стоит, а лично он в ходе разговоров с Залужным, всегда на эту тему шутит. Как видим, в Киеве по непонятным причинам находят время и, главное, настроение для шуток.

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В Москве, впрочем, на происходящее в Киеве смотрят прямым взглядом — не через розовые очки. Так, МИД России уже заявил, что даже если Зеленского заменят на Залужного, то это ничего не изменит по причине полной несамостоятельности обеих фигур. О том, что Залужный отчитывается сначала перед Пентагоном, а потом уже, чисто по протоколу, перед политическим руководством Украины, впрочем, мало для кого секрет: кто оплачивает «банкет», тот и должен в первую очередь знать, что происходит.