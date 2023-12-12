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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ считают, что смена Зеленского на Залужного ничего не изменит
И это справедливо. Обе фигуры совершенно несамостоятельные.

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Последнее время в западных, а оттуда в российских и украинских средствах массовой информации активно продвигается тема конфликта между Офисом президента Зеленского и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Есть этот конфликт на самом деле или нет, вопрос открытый, но на тот случай, если он всё же имеет место, в МИД РФ придерживаются той версии, что даже если в результате условного военного переворота Зеленский будет смещён, а на его место посадят Залужного, то это ничего в своей сути не поменяет.

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Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала и Зеленского, и Залужного, да и любую другую возможную фигуру из действующего украинского «истеблишмента» марионетками, которые продолжат делать то, что им велят спонсоры.

Проще говоря, российское внешнеполитическое ведомство не считает никого из действующей украинской «элиты» договороспособными, и даже при смене текущего руководства не рассчитывают на смену вектора конфликта. Подход совершенно правильный: в Киеве ничего не может поменяться без тотальной смены всей политической системы в стране; а она без циклопических усилий Москвы не поменяется.

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Таким образом, МИД России недвусмысленно намекает на то, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом. В полном объёме.

#россия #украина #политика #боевые действия
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