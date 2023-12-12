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Последнее время в западных, а оттуда в российских и украинских средствах массовой информации активно продвигается тема конфликта между Офисом президента Зеленского и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Есть этот конфликт на самом деле или нет, вопрос открытый, но на тот случай, если он всё же имеет место, в МИД РФ придерживаются той версии, что даже если в результате условного военного переворота Зеленский будет смещён, а на его место посадят Залужного, то это ничего в своей сути не поменяет.
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Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала и Зеленского, и Залужного, да и любую другую возможную фигуру из действующего украинского «истеблишмента» марионетками, которые продолжат делать то, что им велят спонсоры.
Проще говоря, российское внешнеполитическое ведомство не считает никого из действующей украинской «элиты» договороспособными, и даже при смене текущего руководства не рассчитывают на смену вектора конфликта. Подход совершенно правильный: в Киеве ничего не может поменяться без тотальной смены всей политической системы в стране; а она без циклопических усилий Москвы не поменяется.
Таким образом, МИД России недвусмысленно намекает на то, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут достигнуты либо военным, либо дипломатическим способом. В полном объёме.