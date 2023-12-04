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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал отказ Швеции от участия в военных альянсах
У президента такая позиция Стокгольма вызывает вопросы.

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Как мы хорошо знаем, вскоре после начала специальной военной операции на Украине в НАТО решили (ну, решили-то, понятное дело, не они, а за них) попроситься Швеция и Финляндия — обе страны, ранее придерживавшиеся политики нейтралитета, которая в случае со Швецией и вовсе насчитывает порядка двух веков.

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И вот, сегодня в рамках церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых был и новый посол Швеции, президент России Владимир Путин затронул тему отказа Стокгольма от своего нейтралитета. По словам Путина, данное решение этого скандинавского государства «не может не вызывать вопросов».

Согласно комментарию главы российского государства, шведский нейтралитет приносил государству «бесспорные дивиденды» и способствовал укреплению безопасности и стабильности в Северной Европе. Таким образом Путин предельно ясно намекнул на то, что теперь данное положение дел изменилось, и о безопасности и стабильности в Северной Европе из-за решения Стокгольма речи идти уже не может, и изменившаяся реальность не соответствует ни двусторонним интересам Швеции и России, ни интересам региона и Европы вообще.

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Хотя формально Швеция пока не вступила в НАТО, поскольку этому противится, в частности, президент Турции, у которого накопились требования к Стокгольму, которые тот из политических соображений исполнить не может, но рано или поздно страна всё же станет членом Североатлантического альянса. И тогда, увы, в программе российских сил ядерного сдерживания появятся новые координаты. И с осознанием этого факта гражданам Швеции нужно будет как-то жить дальше.

#россия #политика #нато #швеция
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