Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал отказ Швеции от неучастия в военных альянсах
У президента такая позиция Стокгольма вызывает вопросы.

реклама

Как мы хорошо знаем, вскоре после начала специальной военной операции на Украине в НАТО решили (ну, решили-то, понятное дело, не они, а за них) попроситься Швеция и Финляндия — обе страны, ранее придерживавшиеся политики нейтралитета, которая в случае со Швецией и вовсе насчитывает порядка двух веков.

реклама

И вот, сегодня в рамках церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых был и новый посол Швеции, президент России Владимир Путин затронул тему отказа Стокгольма от своего нейтралитета. По словам Путина, данное решение этого скандинавского государства «не может не вызывать вопросов».

Согласно комментарию главы российского государства, шведский нейтралитет приносил государству «бесспорные дивиденды» и способствовал укреплению безопасности и стабильности в Северной Европе. Таким образом Путин предельно ясно намекнул на то, что теперь данное положение дел изменилось, и о безопасности и стабильности в Северной Европе из-за решения Стокгольма речи идти уже не может, и изменившаяся реальность не соответствует ни двусторонним интересам Швеции и России, ни интересам региона и Европы вообще.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя формально Швеция пока не вступила в НАТО, поскольку этому противится, в частности, президент Турции, у которого накопились требования к Стокгольму, которые тот из политических соображений исполнить не может, но рано или поздно страна всё же станет членом Североатлантического альянса. И тогда, увы, в программе российских сил ядерного сдерживания появятся новые координаты. И с осознанием этого факта гражданам Швеции нужно будет как-то жить дальше.

#россия #политика #нато #швеция
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Всё больше украинцев считают необходимым искать дипломатическое решение текущего конфликта — СМИ
В Госдепе заявили об исчерпании 97 % средств для «помощи» Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
35
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
158
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
41
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
+
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
5
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
14
Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта
2

Сейчас обсуждают

Бичебор
00:25
А вот зайдут к немчуре белорусские партизаны и ополченцы-добровольцы небольшую спецоперацию провести, немного антифашизма отгрузить. И тут опа, а снарядов нет и всё аста ла виста бейба.
Из-за поставок снарядов и амуниции на Украину в Германии осталось боеприпасов всего на 2 дня боев
Oleg Geydebrekht
00:09
В РФ рекордно низкий уровень безработицы и высокий уровень нехватки персонала. Так что ваша информация о бездельников как минимум не верна, а скорее относится к разделу пропаганды.
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
Владимир Селезнёв
00:05
У меня топовый комп, но свитч у меня - основное игровое устройство.
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
Сергей Vorvort
23:57
С DLSS текстуры хуже натива, потому и потребление памяти меньше. Если включить RT то 4070 Ти со своими 12 Гб отлетает даже в 1080р.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Бичебор
23:53
яйдерный удар по вашингтонску неминуем и всё ближе
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
Dusty Soldier
23:53
Не разбираются и не развиваются. И не хотят, самое главное.
Статистика браузеров от StatCounter за ноябрь 2023 показывает рекорд Edge
Бичебор
23:52
Даю рецепт успеха, бесплатно. Нужно возродить XP, навтыкнять туда свежих директиксов и пусть дети играют на старых балалайках.
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Алексей Енютин
23:49
У меня в МИУИ 14 есть, но для доступа надо вызвать через Activity launcher (com.android.settings.notification.history.NotificationHistoryActivity)
Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
Luck-AD
23:46
Пока не придумали такую систему охлаждения и такую VRM мощную что бы пропитало это :D
Intel упрекнула AMD в использовании старых архитектур в новых процессорах
Dusty Soldier
23:45
,,..аппарат уже привлекает внимание своим техническим оснащением и инновационными возможностями.." Ничего нового уже давно нет. Есть только варианты. И если кто то ставит более менее современные soc-и...
TECNO Spark 20 анонсирован: 90 Гц экран, чип MediaTek и функция Dynamic Port
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем