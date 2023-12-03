А все эти без малого 22 месяца оттуда что, шли хорошие новости? А если то были хорошие, то что же тогда плохие?

Как мы уже неоднократно говорили, ложь работает только до поры до времени: бесконечно говорить о «победах» там, где на самом деле сплошные поражения, невозможно — суровая правда начнёт подмывать фундамент, и весь фантастический конструкт обрушивается. Похоже, примерно так начало происходить со сказками западных стран об успехах ВСУ: если определённую удобную версию можно наложить на карту боевых действий, то когда карта перестаёт эту версию поддерживать, приходится отказываться от мифов и легенд и возвращаться в реальность.

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Одним из тех, кто начал стремительно прозревать, является генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На днях он признал, что ВСУ, мягко говоря, не добились успеха в рамках так называемого контрнаступления, после чего призвал никогда не недооценивать Россию и её военные возможности, а сегодня в интервью немецкому изданию Das Erste призвал членов альянса готовиться к «плохим новостям» касательно Украины.

По мнению Столтенберга, вооружённые конфликты всегда развиваются поэтапно, и на данном этапе настала пора «плохих новостей»: ситуация на Украине достигла критической, а НАТО не смогло обеспечить Киев необходимым ему количеством вооружений. Несмотря на то, что ситуация с каждым днём становится всё драматичнее, генсек Североатлантического альянса всё же призвал стран-членов НАТО продолжать оказывать поддержку Украине «как в плохие, так и в хорошие времена».

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Мы сейчас не будем отмечать, что НАТО как раз-таки сделало всё, что могло, за исключением передачи Украине тактического ядерного оружия или полномасштабного вступления Альянса в данный конфликт на стороне Киева. Хотелось бы верить, что Столтенберг и так это понимает, но в интервью журналистам просто играет на публику. Сейчас НАТО понимает, к чему может привести военное столкновение блока с Россией, поэтому генсек Альянса призывает свести вероятность такого развития событий к абсолютному нулю.